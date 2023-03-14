貨櫃三雄之冠！長榮配息70元創高　現金殖利率飆逾40％

長榮海運今日召開董事會，通過2022年度財務報告，全年合併營收達6272.84億元（年增28.17％），稅後淨利為3342.01億元（年增39.82％），每股盈餘（EPS）則為87.07元，營收與獲利均創下歷年新高。
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長榮總經理謝惠全指出，去年航運業受疫情影響，碼頭港口壅塞而市場有效運力減少，業界普遍缺工、缺櫃與缺艙，長榮海運仍秉持永續經營理念，持續擴增船隊運力並調適航線及艙位，強化船隊防疫及航安作業，使營收表現再創佳績。
長榮提到，地緣政治的緊張局勢升級，進而加速全球供應鏈與貿易版圖的移動，長榮未來將持續密切關注國際政經局勢以及市場需求的潛在變化，另一方面，因應日趨嚴格的環保法規與趨勢，長榮也將著眼於新能源船與永續實踐行動，積極規劃全球營運佈局，迎接航運新紀元的挑戰。
貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股利政策目前已全數出爐，陽明去年EPS 51.71元，每股擬配發現金股利20元；萬海去年EPS 33.17元，每股擬配發現金股利5元；而今日剛公布的長榮海運每股配息70元，成為貨櫃三雄之冠。
此外，謝惠全於重大訊息說明記者會上表示，子公司長榮亞洲為擴大營運規模及強化航線競爭力，擬向長榮海運新加坡公司取得9艘船舶使用權資產，以及其中7艘船舶上的租賃改良物，該批船舶計劃將投入歐美等遠洋航線以增進營運效益。
此次長榮亞洲共計取得4艘1萬4000 TEU及5艘2萬TEU的船舶使用權資產，金額總共計約7.7億美元，以及其中7艘船舶上的租賃改良物（脫硫設備），金額總計2890萬美元。
此次資產交易案是依據長榮亞洲取得或處分資產處理程序辦理，相關評估與作業程序皆符合主管機關法令規定，並經長榮海運及長榮亞洲的董事會決議通過。