麥當勞「雞塊買10送10」　OREO冰炫風、香鷄翅也買1送1

好神奇！Google「魔術橡皮擦」可除掉路人　iPhone也能用

▲iPhone 用戶只要有訂閱Google One服務，更新後現在也能使用魔術橡皮擦功能，一鍵清除突兀的背景。(圖／記者周淑萍攝)
▲iPhone 用戶只要有訂閱Google One服務，更新後現在也能使用魔術橡皮擦功能，一鍵清除突兀的背景。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

Google 於今(14)日推送新功能，2023 年的第一波 Pixel 功能更新，包括更快速的夜視模式，且魔術橡皮擦開放給所有 Pixel 機型，不僅如此，其實只要有訂閱Google One雲端服務的用戶都能使用，《NOWnews今日新聞》實際更新發現iPhone或是其他Android手機現在都能使用魔術橡皮擦功能，能快速除去照片上干擾的元素。

Google 針對旗下的Pixel帶來新功能，2022年在 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 上推出了更快的夜視模式，這次的功能更新讓Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 也能夠透過 Google Tensor 的全新演算法，體驗更佳優異的夜視模式，並在低光源環境中更快速地拍出相片，就算拍攝現場的光源並不充足，也能輕鬆捕捉畫面。此外，魔術橡皮擦支援更多機型，不僅Pixel系列手機可以使用，iPhone、Android用戶只要有購買Google One的用戶也能啟動此功能，點選Google 相簿內的任一照片，就能在編輯的地方找到「魔術橡皮擦」，點擊後系統就會自動辨識干擾的元素，只需一個按鍵就能移除相片裡的干擾元素，或調整相片中突兀物品的顏色和亮度，讓物體自然融入畫面中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
智慧穿戴也有新功能，在Pixel Watch 上推送 跌倒偵測 功能，如果偵測到發生重摔，手錶將會協助聯繫緊急救援服務。一旦與緊急救援服務取得聯繫後，Pixel Watch 會播放自動訊息，將所在的位置提供給相關單位並尋求協助。如果能夠說話，也可親自和緊急服務人員說明是否需要協助。透過內建的動作感應器和裝置的機器學習，Pixel Watch 能分辨重摔和其他情形，像是高強度的體能活動，或不小心絆倒但沒有大礙時，並降低不小心撥打緊急電話的情形。

▲魔術橡皮擦可以輕鬆去除畫面中的干擾元素。(圖／官方提供)
▲魔術橡皮擦可以輕鬆去除畫面中的干擾元素。(圖／官方提供)
▲Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 現在也能在低光源環境下，用更快的夜視模式拍攝照片。(圖／官方提供)
▲Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 現在也能在低光源環境下，用更快的夜視模式拍攝照片。(圖／官方提供)

詐騙新招連蝦皮也受害！近月逾500件　假官網3特徵要留意

白色情人節慎防愛情騙子　三「不」驟避免過成情人「劫」

楊紫瓊《媽的多重宇宙》線上看！10大作品還有東方三俠

LINE揭「兩狀況」帳號恐怕已被盜　搶救步驟學起來！　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀