好神奇！Google「魔術橡皮擦」可除掉路人　iPhone也能用

Google 於今(14)日推送新功能，2023 年的第一波 Pixel 功能更新，包括更快速的夜視模式，且魔術橡皮擦開放給所有 Pixel 機型，不僅如此，其實只要有訂閱Google One雲端服務的用戶都能使用，《NOWnews今日新聞》實際更新發現iPhone或是其他Android手機現在都能使用魔術橡皮擦功能，能快速除去照片上干擾的元素。
Google 針對旗下的Pixel帶來新功能，2022年在 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 上推出了更快的夜視模式，這次的功能更新讓Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 也能夠透過 Google Tensor 的全新演算法，體驗更佳優異的夜視模式，並在低光源環境中更快速地拍出相片，就算拍攝現場的光源並不充足，也能輕鬆捕捉畫面。此外，魔術橡皮擦支援更多機型，不僅Pixel系列手機可以使用，iPhone、Android用戶只要有購買Google One的用戶也能啟動此功能，點選Google 相簿內的任一照片，就能在編輯的地方找到「魔術橡皮擦」，點擊後系統就會自動辨識干擾的元素，只需一個按鍵就能移除相片裡的干擾元素，或調整相片中突兀物品的顏色和亮度，讓物體自然融入畫面中。