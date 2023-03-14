《嗨！營業中2》傳即將開錄 姚元浩：會不會出現不知道
好看娛樂昨（13）日舉辦春酒晚宴，現場星光熠熠，庹宗康、炎亞綸、姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、張立東、顏佑庭等都出席盛宴。其中大家非常關心《嗨！營業中》第二季的進度，副總王貞妮也宣布節目即將開錄，上一季主持人姚元浩、炎亞綸得知後，也分別做出回應。
記者侯家瑜/綜合報導
《嗨！營業中》第一季由庹宗康、炎亞綸、姚元浩、吳映潔、浩子和莎莎主持，好看娛樂副總王貞妮，昨晚在春酒上驚喜宣布《嗨！營業中2》即將開錄，姚元浩表示：「我有聽說快要開錄了，但檔期目前都還沒有留，我自己會不會出現都不知道。」炎亞綸則淡定地說：「一定是要挑戰更高難度的《嗨！營業中2》，帶著無所畏懼的態度跟營業中真正的精神往前走，希望不只對於台灣綜藝，也對於經營店鋪和團隊，帶來最真實和最貼切的表現，希望《嗨！營業中2》繼續蟬聯冠軍，期待更多的挑戰。」《嗨！營業中》第一季的YT完整版，將於4/2 日起，每週日晚上9點上架。
好看娛樂總經理湯宗霖表示，在10年前公司只有7人，一直到現在破百人，「在10年前連個辦公室都沒有現在擁有了一棟獨立的辦公室，一路走來非常感恩。」去年在金鐘獎典禮上，好看娛樂獲了4項大獎，分別為《綜藝玩很大》獲得「最具人氣綜藝節目獎」與《大嘻哈時代》奪「綜藝節目獎」、「一般節目類美術設計獎」、「一般節目類燈光獎」，湯宗霖喊話：「很榮幸可跟好看娛樂的夥伴共事，一起為創造更好的作品而努力。」