高凌風常入夢！葛兆恩吐「溫馨對話」 媽金友莊近況曝光
「永遠的青蛙王子」高凌風過世9年，帥兒葛兆恩今（14）日在台北舉辦「臨風之夜」演唱會，演唱會上將會表演多首爸爸的歌曲，下午則是先進行彩排訪問，葛兆恩提到，去年退伍後就開始籌備這場演唱會，雖然爸爸離世許久，但他表示還是常常夢到爸爸。
記者吳雨婕/台北報導
葛兆恩透露前天夢到爸爸高凌風，還特別上網查解夢，他表示爸爸過世這9年來基本上沒幾天都會夢到，且夢境都很真實，「他在我夢裡的狀態大概是70歲，我跟他說很多很多話，他說他想要表演、想要演講，他還問我，他還能不能接到工作，其實夢裡滿溫馨的。」葛兆恩提到，每次在夢裡想要跟爸爸講話時，夢就醒了，他也回想起爸爸還在世時對他的叮嚀：「台上的表現不管怎麼樣，都不會比私下做人重要。」讓他至今依舊印象深刻。
葛兆恩說起之前的低潮，提到當完兵後一直很想要有好作品，也想做很多事情，但長越大跟媽媽金友莊的性格也越像，甚至還有點社恐，希望有作品時再跟大家見面。而在籌備演唱會的這一年來，其實充滿了不確定性，「不知道大家有沒有興趣，我想很多，身邊朋友都有鼓勵我，我想說也趁這個時間點，把我的歌發出來，明年是爸爸過世10年，希望10周年能到更大的場地去活動。」被問到媽媽金友莊近況，他表示：「她說『我要退休了，不要煩我！』」