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中科院5款「研發中」無人機首曝光！提升國軍偵蒐攻擊力

▲中科院研發中的「衛星定位型」（右）與「目標影像型」（左）攻擊無人機。(圖／記者呂炯昌攝，2023.03.14)
▲中科院研發中的「衛星定位型」（右）與「目標影像型」（左）攻擊無人機。(圖／記者呂炯昌攝，2023.03.14)

記者呂炯昌／台北報導

無人機在近期俄烏戰爭中優異表現大受矚目，國家中山科學研究院今（14）日首度公開5款研發中的「軍用軍規」型無人機，能夠提升國軍偵蒐與精準攻擊能力，遏阻敵軍犯台。

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以銳鳶一型無人機進行性能提升的「銳鳶二型無人機」，其導控距離在300公里以上，滯空時間達16小時以上，除搭載紅外線熱像儀（EO/IR）外，更搭載多功能海搜雷達，可進行遠距長時海面船艦偵蒐定位，系統運用相容銳鳶一型無人機，可結合人工智慧來提升偵蒐效能。

▲中科院研發中的「銳鳶二型」無人機。(圖／記者呂炯昌攝，2023.03.14)
▲中科院研發中的「銳鳶二型」無人機。(圖／記者呂炯昌攝，2023.03.14)
海軍陸戰隊使用紅雀二型無人機，中科院進一步研發出紅雀三型無人機，與前代最大差距新增2個多軸馬達，具備垂直起降能力，但依舊便於攜行操作特性，可執行情監偵與目標定位任務，導控距離增加到30公里以上，滯空時間仍是1小時以上，可酬載紅外線熱像儀（EO/IR）裝備與雷射測距儀。

在攻擊型無人機方面，中科院持續以「劍翔反輻射無人機」為基礎，研發出「衛星定位型」與「目標影像型」攻擊無人機；其中衛星定型透過衛星定位精準導引功能，可對移動目標進行遠距精準打擊；目標影像型則運用紅外線熱像儀（EO/IR）裝備，對固定目標進行遠距精準打擊，「衛星定位型」與「目標影像型」兩者都具備高爆彈頭。

被媒體稱為「台版彈簧刀」攻擊無人機的巡飛彈，導控距離在10公里以上，滯空時間15分鐘以上，可酬載紅外線熱像儀（EO/IR）裝備，具備高爆彈頭，為單兵攜行使用的精準打擊武器，可用於攻擊高威脅與高價值的人與車等目標。

中科院航研所所長齊立平指出，中科院並未取得美製「彈簧刀300型」無人機實體，所以這架無人機都是中科院從零開始設計，同時引進AI人工智慧；針對外界質疑「巡飛彈」是解放軍用語，齊立平表示，「巡飛彈」是讓國人易懂的淺顯用語，正式建案後會有正式的名稱。齊立平表示，「巡飛彈」屬於單兵攜行，功能就像飛行的大型手榴彈，可攻擊近岸來犯敵軍，中科院也在研製更大型的巡飛彈，可作為軍種遠距打擊用途。

▲台版「彈簧刀」攻擊型無人機。(圖／記者呂炯昌攝，2023.03.14)
▲台版「彈簧刀」攻擊型無人機。(圖／記者呂炯昌攝，2023.03.14)
▲中科院研發中的「紅雀二型」無人機。(圖／記者呂炯昌攝，2023.03.14)
▲中科院研發中的「紅雀三型」無人機。(圖／記者呂炯昌攝，2023.03.14)

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