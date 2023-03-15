習近平江山／台灣總統大選將至　中國態度放軟、避提武統

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另外，新任國台辦主任宋濤上任後，也積極推展兩岸民間交流。對此，中國和平統一促進會學習研究委員會副主任周志懷先前曾指出，今年兩岸關係較特殊的是疫後恢復交流，這是主導的政策，反映兩岸主流民意。
政治大學國際關係研究中心主任寇健文對於未來兩岸交流，抱持憂心態度，指出仍有具體問題存在，像是目前兩岸交流仍是「單向多於雙向」。另外，寇健文表示，「經貿融合交流是軟策略，如軍機擾台等硬手段沒有被放棄」，中國對台政策預期將會軟硬交叉運用。
不過看到這次兩會上，可以發現中共當局對台灣問題的表態，「武統」已經不是單一選項。首先是前國務院總理李克強在兩會剛開始時，所宣讀的政府工作報告，談及兩岸政策，僅表示將堅持一中原則和「九二共識」，相較於去年措辭強烈的「堅決反對外部勢力干涉」，語氣明顯緩和不少。
李克強在報告中表示，「推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程」。對此，日本《時事通信社》報導指出，這是時隔四年恢復「和平統一」措辭，有分析認為，可能是考量到台灣明年將舉行總統大選，為了避免刺激台灣民意，才將語氣轉為溫和。不過習近平在閉幕談話中，也再次表明對兩岸統一的決心，以及對美國的強硬態度。
習近平13日在人大閉幕會上致詞時，表示要紮實推進「一國兩制」實踐和「祖國統一大業」，貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和九二共識，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，堅定不移推進「祖國統一」進程。
東京大學教授川島真表示，雖然習近平並未在談話中提及「不放棄武力」，但中國國防和安全預算都顯著增加，未來除了將加強侵攻台灣的軍備，也會強化對台統戰工作。而未來對台工作的主體，國家安全部可能會扮演比國台辦還要重要的角色，會將國內外的「安全」理論套用到台灣，對台灣實施網路攻擊、言論誘導，並加強對在中國境內的台商和師生的統治和經濟制裁。
川島真指出，2020年中後期，中國具備武力侵攻台灣的能力，也不代表會馬上發動攻擊。首先會向台灣施加軍事、經濟、心理和情報方面的壓力，迫使台灣人放棄「維持現狀」、「獨立」，而目前最大的焦點，就是2024年1月13日舉行的總統大選。