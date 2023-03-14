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台新金股利配發3原則　總座林維俊：至少有去年水準

▲台新金控今（14）日召開線上法說會，對於股利政策，總經理林維俊表示不會動本資本公積，但至少會有去年水準。（圖／NOWnews資料照）
▲台新金控今（14）日召開線上法說會，對於股利政策，總經理林維俊表示不會動本資本公積，但至少會有去年水準。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

台新金控今（14）日舉行線上法人說明會，公布去（2022）年全年稅後淨利149億，每股稅後盈餘1.09元，股東權益報酬率8.34%，每股淨值為13.01元，總經理林維俊也表示，處分彰銀持股已超過5成，目前剩餘可處分股數5億4600萬股左右，約占彰銀股權5.16%，會繼續執行對金管會的承諾。至於投資人關心的股利政策，他說有3原則，不會動用資本公積，而是將併保德信人壽認列的廉價購買利益考量進去，股利配發至少會有去年水準，可能還有機會更高。

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林維俊說明，除大環境影響外，去年還受到併購保德信人壽認列廉價購買利益與後續衍生的評價變動，加上處分彰銀導致相關會計處理變動影響，若排除前述因素，全年稅後淨利減幅將由26.8%大幅縮減至1.3%以內。在資本結構與授信資產品質方面，台新金控、台新銀行、台新人壽及台新證券第4季的資本適足率分別為135.6%、14.9%、371%及327%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.14%及973.2%，授信資產品質維持良好。
 
在台新銀行部分，2022年總放款餘額年成長達6.7%，總存款餘額年增率已達13.8%，穩健成長。信用卡業務2022年簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達9.6%、12.1%，有效卡數也持續增加、達逾426萬張，特店家數則來到逾16.5萬家，穩居業界前茅。

另一家子公司台新人壽，林維俊表示，在產品推陳出新及銀行保險通路銷售動能強勁帶動下，2022年初年度保費（FYP）收入達新台幣131.45億元，相較2021年成長幅度超過7成，全年總保費收入285.35億元，年增32.2%，累計全年稅後淨利為13.96億元，較2021年同期也有逾5成的成長。至於子公司台新證券，由於受到國內外證券交易市場動盪及臺灣證券交易量下降影響，全年稅後淨利為5.21億元。

由於台新金也跟金管會承諾6年內完成彰銀持股處分，林維俊說，目前處分彰銀持股已超過5成，目前剩餘可處分的約5億4600百萬股左右，占彰銀股權5.16%，台新金會繼續執行承諾，但今年沒有計劃發特別股或交換特別股，現在是在市場小量出售，希望不要影響彰銀市價。

在股利政策部分，林維俊則提出3點說明，首先，台新金在2021年併購保德信人壽有認列廉價購買利益所產生的保留盈餘增加數，依規定提列相同數額的特別盈餘公積，在一年屆滿後，無產生未預期的重減損，並經會計師複核確認，就可做為股票股利發放。

因此，林維俊表示，目前台新金規畫方向會加入廉價購買利益來考量，但不會動用資本公積，股利配發至少會有去年水準，或許董事會會核准更高也不一定，在這前提之下，配發率會有去年水準，可能還有機會更高，但為維持穩定，股票與股息配發比例會往過去55%現金、45%股票方向考量，最後還是要經過董事會通過才能定案。

對於美國矽谷銀行倒閉風暴的影響，林維俊指出，矽谷銀行經營模式較為特殊，客戶主要集中在新綠能科技產業，有過度集中問題，加上又在低利時期大量買入很多低息債券，占資金比重逾4成，並投資長年期公債等，這段時間聯準會暴力升息，導致債券價格大幅下跌，引發大規模帳面虧損，進而造成擠兌。 不過，林維俊強調，台新存款戶都相當分散，並嚴控投資部位、比重及天期，與矽谷銀行是兩固非常不同的情況，加上台灣對矽谷銀行曝險也不大，影響不至於太大，對台灣銀行業，尤其對台新幾乎沒有影響。

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