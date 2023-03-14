台新金股利配發3原則　總座林維俊：至少有去年水準

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在台新銀行部分，2022年總放款餘額年成長達6.7%，總存款餘額年增率已達13.8%，穩健成長。信用卡業務2022年簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達9.6%、12.1%，有效卡數也持續增加、達逾426萬張，特店家數則來到逾16.5萬家，穩居業界前茅。
另一家子公司台新人壽，林維俊表示，在產品推陳出新及銀行保險通路銷售動能強勁帶動下，2022年初年度保費（FYP）收入達新台幣131.45億元，相較2021年成長幅度超過7成，全年總保費收入285.35億元，年增32.2%，累計全年稅後淨利為13.96億元，較2021年同期也有逾5成的成長。至於子公司台新證券，由於受到國內外證券交易市場動盪及臺灣證券交易量下降影響，全年稅後淨利為5.21億元。
由於台新金也跟金管會承諾6年內完成彰銀持股處分，林維俊說，目前處分彰銀持股已超過5成，目前剩餘可處分的約5億4600百萬股左右，占彰銀股權5.16%，台新金會繼續執行承諾，但今年沒有計劃發特別股或交換特別股，現在是在市場小量出售，希望不要影響彰銀市價。
在股利政策部分，林維俊則提出3點說明，首先，台新金在2021年併購保德信人壽有認列廉價購買利益所產生的保留盈餘增加數，依規定提列相同數額的特別盈餘公積，在一年屆滿後，無產生未預期的重減損，並經會計師複核確認，就可做為股票股利發放。
因此，林維俊表示，目前台新金規畫方向會加入廉價購買利益來考量，但不會動用資本公積，股利配發至少會有去年水準，或許董事會會核准更高也不一定，在這前提之下，配發率會有去年水準，可能還有機會更高，但為維持穩定，股票與股息配發比例會往過去55%現金、45%股票方向考量，最後還是要經過董事會通過才能定案。
對於美國矽谷銀行倒閉風暴的影響，林維俊指出，矽谷銀行經營模式較為特殊，客戶主要集中在新綠能科技產業，有過度集中問題，加上又在低利時期大量買入很多低息債券，占資金比重逾4成，並投資長年期公債等，這段時間聯準會暴力升息，導致債券價格大幅下跌，引發大規模帳面虧損，進而造成擠兌。 不過，林維俊強調，台新存款戶都相當分散，並嚴控投資部位、比重及天期，與矽谷銀行是兩固非常不同的情況，加上台灣對矽谷銀行曝險也不大，影響不至於太大，對台灣銀行業，尤其對台新幾乎沒有影響。