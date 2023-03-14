假官方網站成新型態詐騙手法　蝦皮購物也受害

蝦皮購物詳細說明詐騙流程，在無個資外洩的情況下，詐騙集團隨機聯繫賣家經營的臉書粉絲團或LINE，並未提供姓名、電話或訂單編號等相關個資，而是用「這個商品為什麼無法結帳？我現在馬上要下單」或「賣家未完成蝦皮承諾驗證或實名認證，須立即向客服聯繫完成金流驗證」等聳動的對話來假冒買家或蝦皮官方客服、要求賣家立刻掃描詐騙集團提供的QR Code進入假冒的蝦皮官方網站，假網站可能要求匯款解除金流驗證或在獲取個資後進行傳統解除分期詐騙。
蝦皮購物說明，若是資訊外洩問題會有明顯的詐騙樣態，如詐騙集團會主動提供詳細訂單內容以取信被害人，但近數月以來累計發現超過200件假冒蝦皮購物官方詐騙案和300件假冒買家詐騙案，都未提供任何真實訂單資訊，顯見與資訊安全問題並無關係，而是詐騙集團開發出全新隨機性詐騙賣家手法。
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蝦皮購物強調，真正在蝦皮平台上發生的詐騙每月僅約20件，多數詐騙都透過臉書粉絲團或Line，蝦皮購物在平台上努力防詐難以杜絕新型態之站外詐騙，呼籲用戶使用蝦皮購物APP內系統進行與買賣家溝通。
辨別新型態假冒官方網站 務必留意以下特徵
蝦皮購物官方網站為「https://shopee.tw/」，「http」是不安全網頁，「https」有 「s」才安全。
蝦皮官方郵件會顯示蝦皮網域名稱shopee.com；假的電子郵件會顯示其他網域、沒有簽署者，或
是「寄件人」與「寄件者」不一致。
蝦皮官方客服聯絡方式為02-6636-6559，若有任何疑問請直接來電洽詢。若接到顯示為「+」、「009」及「002」來電者，都是屬於來自國際（境外）的電話，高機率屬詐騙電話，請特別提高警覺，務必先撥打165反詐騙專線查證。
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