矽谷銀行倒閉效應　會否引爆金融危機？懶人包整理一次看

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矽谷銀行於2022年底的資產規模為2090億美元，擁有約1754億美元的存款，是全美第16大的銀行。矽谷銀行成立於1983年，並自2019年起迅速擴張，2019年底時矽谷銀行的總資產約710億美元，3年後已翻了快3倍。
矽谷銀行快速擴張得益於科技業的發展，因為矽谷銀行的客戶多是新創公司、科技公司與風投業者，可以說是利基很獨特的中型規模銀行。
矽谷銀行為何倒閉？
根源始於美國聯準會自去年開始的強勢升息，升息導致債券價格下跌，另外也造成借貸成本提高，金融市場的流動性減少。公司紛紛提出放在銀行的存款因應，使得矽谷銀行在手中持有的債券價值減損同時，又面臨客戶提領增加導致的現金短缺。
上述的狀況再加上被信評機構穆迪（Moody's）降級，促使矽谷銀行賠本出售手中持有的債券，並在認列18億美元的虧損後，於市場募集22.5億美元資金，要用來強化銀行的資產負債表。結果消息一出造成投資人恐慌，銀行股價大跌。之後矽谷銀行的客戶們開始驚慌失措地提領現金，瘋狂地擠兌潮壓垮矽谷銀行，不得不宣告倒閉。
矽谷銀行倒閉有可能避免嗎？
雖然外界公認矽谷銀行倒閉肇因於聯準會升息，但是其實矽谷銀行本身也要負起很大責任。矽谷銀行的客戶集中為新創和科技公司，且矽谷銀行將大量資金投資在美國政府長期債券，導致一旦面對升息，就顯得異常脆弱。
杜克大學的教授哈維 （Campbell R Harvey）直指，銀行的投資資產必須多元化管理，像矽谷銀行這般過於單一的資產組合，在特定環境條件下或許能拉高獲利，但在另一種環境下，就會不堪一擊。
除此之外，矽谷銀行倒閉的近因在於公開募資22.5億美元與認列18億美元虧損，引發大眾恐慌。就有行內匿名員工認為，假如矽谷銀行透過私下管道尋求資金支持，或者面對危機時能夠應對得更為進退有序，不挑起外界恐慌情緒的話，本應是有機會度過此次困難。
矽谷銀行倒閉後，美國政府做了什麼？
聯邦存款保險公司擔保的金額為25萬美元，不過矽谷銀行的客戶多為公司，大多存戶的存款數字遠遠超過25萬美元，因此監管單位上週末緊急開會後決定，將替矽谷銀行的所有存款擔保，所有存戶都可以領回全部的存款。聯準會之後更宣布推出250億美元的銀行定期融資計劃（BTFP），向所有美國聯邦保險存款機構提供最長一年的貸款，來增強銀行體系以及投資人的信心。
美國總統拜登出面向大眾喊話，「你們可以對你們的銀行存款有信心」；財政部長葉倫也表示，對美國的銀行系統有信心，強調政府雖不會替矽谷銀行紓困，但一定會滿足存戶的需求。
矽谷銀行倒閉會像雷曼兄弟一樣掀起金融風暴嗎？
大多專家都認為不會。首先規模上就有差異，當年雷曼兄弟宣布破產時，負債已經達到6130億美元，矽谷銀行只是一家中型銀行，體量上和當年的雷曼兄弟還是差距頗大。
再來兩者性質不同，矽谷銀行的客戶多為新創公司、科技公司，而雷曼兄弟的客戶許多是其他銀行與金融機構，加上引爆的次級房貸以連動債等衍生性金融商品的方式擴散到全球眾多銀行，風險擴散層級不可同日而語。
最後，經歷過當年的金融風暴後，如今美國政府和監管單位對金融業的干預力道大大提高，這次矽谷銀行倒閉後，當局很快宣布替矽谷銀行的所有存款擔保，並推出BTFP救市，和當年面對雷曼兄弟破產的猶豫與觀望大為不同。
該如何正確評估矽谷銀行倒閉的效應？
雖然不會造成像雷曼兄弟破產那樣的金融危機，但矽谷銀行倒閉也絕對不是個案。標誌銀行（Signature）和銀門銀行（Silvergate）相繼倒閉，第一共和銀行（First Republic Bank）也因股價暴跌而被停牌，這說明因升息造成的流動性短缺，不僅衝擊矽谷銀行，也會影響其他中小規模銀行。
在度過矽谷銀行倒閉的恐慌高峰後，目前外界大多預估聯準會仍會繼續升息，只是升息的力道會降低，雖然有BTFP救急，但後續可能還是會有其他銀行面臨類似困境繼續引爆。
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