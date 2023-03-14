不敢相信！許光漢、林柏宏「夢幻合體」梁朝偉

經典電影《悲情城市》4K數位版重返大銀幕，全台票房累積賣破1400萬，主演梁朝偉日前出席第16屆「亞洲電影大獎」，得知《悲情城市》在台灣開出好票房，他特別感謝台灣觀眾的支持並表示：「想到這部我最想讓年輕人再來看的電影，33年後還能創出如此票房佳績，真的感到很窩心。」許光漢曾在紅毯受訪時透露「想見到梁朝偉」，沒想到真的美夢成真，在慶祝派對上與偶像梁朝偉合照。
記者黃雅琪/綜合報導
國際巨星梁朝偉，出道40年演出無數電視和電影、演活不少經典角色，今年又以《風再起時》獲「亞洲電影大獎」最佳男主角，更獲頒亞洲電影貢獻榮譽大獎。典禮上大會放映的1分半鐘VCR，也特別剪進梁朝偉在《悲情城市》的經典畫面，包含他在火車上被逼問身分，以及片中經營照相館的他，在光桌上專注修照片和幫妻兒拍照的片段都令人印象深刻。
本屆亞洲電影大獎頒獎典禮星光熠熠，除了有日本重量級影人：導演是枝裕和、濱口龍介、演員阿部寬、西島秀俊、韓國影帝朴海日、池昌旭、任時完等人。台灣來的當紅新生代演員：許光漢、林柏宏、曾敬驊，王淨、宋芸樺更獲邀擔任頒獎人。尤其是王淨和宋芸樺在頒獎台上以一口流利英文，分別和搭檔頒獎的韓國偶像藝人任時完、導演周戴維互動對話，成為典禮「嬌」點。會後的慶祝派對上，梁朝偉也不吝嗇給予台灣年輕演員們鼓勵，並親切合影。