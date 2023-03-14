BLACKPINK演唱會、自由車環台賽來了　世運大道雙向封閉

台中百貨首波母親節檔期開打 各家搶先開放VIP預購吸客

▲台中百貨首波母親節檔期開打，由廣三SOGO感謝祭於15日率先點燃戰火。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.14)
▲台中百貨首波母親節檔期開打，由廣三SOGO感謝祭於15日率先點燃戰火。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.14)

記者金武鳯/台中報導

台中百貨首波母親節檔期開打，由廣三SOGO百貨感謝祭，率先於15日點燃戰火；接著中友百貨31周年慶及台中大遠百美麗購物節，16日起開放VIP預購。由於看好疫情陰霾已過，加上疫後報復性消費，各家百貨皆摩拳擦掌，競推全館滿千送百及銀行滿額禮等超高回饋搶客，各家也分別預估今年整檔業績目標，將較去年有3至17%不等的成長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
廣三SOGO百貨全館感謝祭，即將於3月15日至4月9日登場。業者表示，疫情後口罩解封，即將迎來上半年度重點檔期，以致百貨界及彩妝品牌無不上緊發條，祭出重磅優惠吸客，預計滿千送百加滿額送等好康送不完，最高回饋率達17%。

▲台中百貨首波母親節檔期開打，中友百貨邀藝人李千娜以她的視角推荐周年慶豐富活動。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.14)
▲台中百貨首波母親節檔期開打，中友百貨邀藝人李千娜以她的視角推荐周年慶豐富活動。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.14)
其中，針對美妝保養品，家電、寢具等推出強打優惠組，包括雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蒄極光水、SHISEIDO乳霜王和SKII青春露等，通通最低4折起。預估整檔業績目標要挑戰14,5億元，較去年成長17%。另即日起至28日，在12樓特賣場舉辦泰國物產展，包括經典泰國零食、泰式奶茶及榴槤果乾等修買伴手禮應有盡有，輕鬆一解出國欲望。

中友百貨31周年慶即將於16日開放全館預購，23日正式開打，第一波至4月5日搶攻清明連假商機。中友表示，漲聲響起影響消費力道，中友將帶頭抗派，包括化妝品4.4折起，精選16件明星商品2.8折起，還有日用品獨家價等，最高回饋率達24%，整體業績目標預估15.7億左右，較去年成長3%。

▲台中百貨首波母親節檔期開打 ，台中大遠百16日起先推美麗購物節，開放VIP預購。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.14)
▲台中百貨首波母親節檔期開打 ，台中大遠百16日起先推美麗購物節，開放VIP預購。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.14)
值得一提的是，歡慶31周年特別推出「心花點點開，超強贈點回饋」，不同以往送購物券，今年以點數回饋，全館幾乎都適用點數折抵，使用更便利也更優惠。今天配合周年慶記者會，特別邀請藝人李千娜代言，以她的視角向消費者推荐中友周年慶豐富活動，幫助消費者都能成為消費高手，在漲聲四起年代，為消費者看好荷包。

台中大遠百美麗購物節，16日起至23日由VIP預購開戰，24日起至4月17日正式開打。業者表示，今年是以好美麗搶購團為提案，精選四大以美作為主題的商品，祭出美麗必收，超值特惠搶客。

美麗購物節期間化妝品累計3千元送300元，單筆滿1萬再加送200元。百貨服飾則是單筆4千送200元，遠百APP會員再加送100元。另國際精品珠寶類滿萬送500元，服飾類滿萬送1000元。預估整檔業績將挑戰41億元，較去年成長10%。


長輩跌倒肋骨斷7根 3D列印輔助手術治療減少併發症

台隆手創館進駐台中LaLaport 沉浸式賣場好買又好玩

好禮包裝趨勢交流會登場 盼助產業提升品牌競爭力

WBC經典賽舉旗手亮眼出場 葳格棒球隊樂當國際志工

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀