台中百貨首波母親節檔期開打 各家搶先開放VIP預購吸客

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其中，針對美妝保養品，家電、寢具等推出強打優惠組，包括雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蒄極光水、SHISEIDO乳霜王和SKII青春露等，通通最低4折起。預估整檔業績目標要挑戰14,5億元，較去年成長17%。另即日起至28日，在12樓特賣場舉辦泰國物產展，包括經典泰國零食、泰式奶茶及榴槤果乾等修買伴手禮應有盡有，輕鬆一解出國欲望。
中友百貨31周年慶即將於16日開放全館預購，23日正式開打，第一波至4月5日搶攻清明連假商機。中友表示，漲聲響起影響消費力道，中友將帶頭抗派，包括化妝品4.4折起，精選16件明星商品2.8折起，還有日用品獨家價等，最高回饋率達24%，整體業績目標預估15.7億左右，較去年成長3%。
值得一提的是，歡慶31周年特別推出「心花點點開，超強贈點回饋」，不同以往送購物券，今年以點數回饋，全館幾乎都適用點數折抵，使用更便利也更優惠。今天配合周年慶記者會，特別邀請藝人李千娜代言，以她的視角向消費者推荐中友周年慶豐富活動，幫助消費者都能成為消費高手，在漲聲四起年代，為消費者看好荷包。
台中大遠百美麗購物節，16日起至23日由VIP預購開戰，24日起至4月17日正式開打。業者表示，今年是以好美麗搶購團為提案，精選四大以美作為主題的商品，祭出美麗必收，超值特惠搶客。
美麗購物節期間化妝品累計3千元送300元，單筆滿1萬再加送200元。百貨服飾則是單筆4千送200元，遠百APP會員再加送100元。另國際精品珠寶類滿萬送500元，服飾類滿萬送1000元。預估整檔業績將挑戰41億元，較去年成長10%。