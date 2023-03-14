他開走隔壁同色Model 3嚇傻 內行曝可能開啟Tesla這功能
開車前，請先確認這是不是你的特斯拉！加拿大一名男子日前用手機App解鎖特斯拉，急匆匆跳上車趕去接小孩放學，未料半路接到簡訊通知，才發現他錯開錯停隔壁同色的Model 3。兩名當事車主感到相當傻眼，特斯拉老司機推測被誤開走的Model 3可能未鎖定又處於「代客泊車」模式，才鬧出這烏龍。
記者徐銘穗/綜合報導
加拿大《環球新聞》報導，烏龍事件主角是住在溫哥華的特斯拉車主Rajesh Randev，他誤開走別人的特斯拉後約5到10分鐘，收到來自正牌車主的一封簡訊，寫著「Rajesh are you driving Tesla?」（Rajesh你在開特斯拉嗎？），Rajesh才發現這台特斯拉的輪胎跟他的Model 3不一樣。
至於正牌車主為何會有Rajesh的聯絡方式？原來是正牌車主準備開車時發現愛車不見，又看到現場留著同色的Model 3，懷疑被開錯車，而透過Rajesh在車上留下、寫著自己姓名和電話號碼的字條，這才能聯繫上對方換車。
僅憑自己手機上的Tesla App就能解鎖別人的車輛，目前Rajesh仍未收到特斯拉北美對此事件的回覆。消息曝光後引發網友熱烈討論，有資深車主推測，認為該車可能是未鎖定又處於「代客泊車」模式，才發生這此烏龍事件。網友紛紛留言，「這樣就解決花時間充電的問題了！」、「OTA就好，沒什麼」、「3C產品很正常」。《NOWnews今日新聞》同步詢問台灣特斯拉，但因事發在加拿大，台灣特斯拉對此沒有回應。