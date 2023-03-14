高金素梅高談「疑美論」 陳建仁罕見動怒「沒人會相信」
行政院長陳建仁今（14）日赴立法院備質詢，無黨籍立委高金素梅提及美國國務院公布「台灣學人計畫」，恐步上日本、烏克蘭的後塵，俄烏戰爭至今仍在進行，政府官員對美國應該挺直腰桿，但卻是言聽計從，包括延長兵役、地雷軍購等照單全收，痛批「難道沒有一點點骨氣嗎？」而一向笑臉迎人的陳建仁也罕見動怒，強調自己的腰桿是挺直的，「為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信。」
記者陳威叡／台北報導
高金素梅質詢時提及美國國務院公布「台灣學人計畫」，而美國先前也推動「烏克蘭學人計畫」，派官員、軍官到烏克蘭，8年後卻爆發俄烏戰爭，至今烏克蘭仍陷入戰爭泥淖當中。台灣這段時間以來包括進口萊豬、台積電設廠、延長兵役、推銷軍火甚至鼓吹戰爭，台灣老百姓被美國惹得雞犬不寧，「難道沒有一點點骨氣嗎？」反觀疾呼要創造兩岸和平，應該不間斷的釋出善意才行。
對此陳建仁表示，台灣最大的威脅就是中國，文攻武嚇永遠沒停過，從中華民國政府遷台後，中國多次進犯台灣、對台發動戰爭，難道要束手無策做投降者，更反問「誰把飛彈對向台灣？戰爭的發起者是誰？」
陳建仁說，必須要讓所有台灣人民意識到，台灣的最大威脅就是來自中國，兩岸和平穩定需要雙方努力，要有健康永續的交流，而不是一方懦弱躲在角落讓對方拿著武器打，台灣人民有骨氣，願意捍衛國家，不願向威權獨裁國家投降。
「誰把飛彈對向台灣？」陳建仁也罕見動怒高分貝回嗆，強調大家都很清楚戰爭發起者是誰，這點不用懷疑，自己身為中華民國行政院長，要保護中華民國的民主自由，反問中國對台灣的文攻武嚇是否為健康的交流，強調自己的腰桿是挺直的，「為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信。」