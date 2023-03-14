文藻教師研習課程結合AI工具創新教學

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文藻外語大學教授群在該系統發布不久即測試使用，實際運用後，很快發現ChatGPT生成的內容，受到語意分析的影響，使用者仍需仰賴其語言基礎、邏輯觀念及背景知識，修正指令或回應內容，才能獲得可信度更高的答案。
文藻外語大學教授群同時也發現AI工具快速蒐集資訊彙整的特點，能夠為師生提供良好服務，開放學生視野，提升學習品質。但因任何因應措施都無法限制學生使用AI、接觸新科技，因此校方建議教師應了解並運用AI工具，嘗試創造不同型態的教學模式。
目前文藻教發中心已開發出「Teaching and Learning with ChatGPT」的系列研習課程，優先讓教師第一線研習「搭配AI工具」的最新教學方式，並搭配學校語言專長，讓學生在扎實的語言學習基礎上，進一步運用現代科技工具有效學習。
文藻外語大學翻譯系助理教授林虹秀指出，如何建立正確有效使用AI工具的技能與概念，使AI能發揮恰如其分的功能，是人類目前的共通課題。我們可以運用ChatGPT快速蒐集大量資料的優點，加上使用者的智慧、扎實的語言基礎及邏輯思考，對AI工具下達正確的指令，同時辨識訊息內容、去蕪存菁，取得最恰當的成果。透過有效的語言訓練，配合邏輯思考，ChatGPT能為教師教學、也為學生學習服務，讓AI操控龐大的資料庫，而非操控學習的方向；讓它限縮茫然搜尋的時間，而非限縮使用者無窮的學習潛力。(參考資料來源：https://d003.wzu.edu.tw/article/505897)