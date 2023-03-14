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文藻教師研習課程結合AI工具創新教學

▲文藻教發中心開發出「Teaching and Learning with ChatGPT」系列研習課程。（圖／文藻外語大學提供)
▲文藻教發中心開發出「Teaching and Learning with ChatGPT」系列研習課程。（圖／文藻外語大學提供)

記者陳美嘉／高雄報導

ChatGPT「聊天生成型預訓練變換模型」是人工智慧聊天機器人程式，自2022年11月推出，不僅可在短時間內以人類可理解的自然語言，生成可以運用在包含學術領域的文章，也能夠繪製圖表。但學界擔憂ChatGPT將成為一項作弊工具，對於以語言為優勢的學系來說，AI能夠快速生成自然語言，更是一大衝擊。

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▲「Teaching and Learning with ChatGPT」的系列研習課程，優先讓教師第一線研習「搭配AI工具」的最新教學方式。（圖／文藻外語大學提供)
▲「Teaching and Learning with ChatGPT」的系列研習課程，優先讓教師第一線研習「搭配AI工具」的最新教學方式。 （圖／文藻外語大學提供)
ChatGPT可根據使用者輸入的描述指令，以自然語言生成回應文章，因此引發學界擔憂，擔心學生利用此功能撰寫論文、應付考試，未來恐難以透過一份報告了解學生學習進度。

文藻外語大學教授群在該系統發布不久即測試使用，實際運用後，很快發現ChatGPT生成的內容，受到語意分析的影響，使用者仍需仰賴其語言基礎、邏輯觀念及背景知識，修正指令或回應內容，才能獲得可信度更高的答案。

文藻外語大學教授群同時也發現AI工具快速蒐集資訊彙整的特點，能夠為師生提供良好服務，開放學生視野，提升學習品質。但因任何因應措施都無法限制學生使用AI、接觸新科技，因此校方建議教師應了解並運用AI工具，嘗試創造不同型態的教學模式。

▲文藻教發中心開發出「Teaching and Learning with ChatGPT」系列研習課程。（圖／文藻外語大學提供)
▲文藻教發中心開發出「Teaching and Learning with ChatGPT」系列研習課程。（圖／文藻外語大學提供)
目前文藻教發中心已開發出「Teaching and Learning with ChatGPT」的系列研習課程，優先讓教師第一線研習「搭配AI工具」的最新教學方式，並搭配學校語言專長，讓學生在扎實的語言學習基礎上，進一步運用現代科技工具有效學習。

文藻外語大學翻譯系助理教授林虹秀指出，如何建立正確有效使用AI工具的技能與概念，使AI能發揮恰如其分的功能，是人類目前的共通課題。我們可以運用ChatGPT快速蒐集大量資料的優點，加上使用者的智慧、扎實的語言基礎及邏輯思考，對AI工具下達正確的指令，同時辨識訊息內容、去蕪存菁，取得最恰當的成果。透過有效的語言訓練，配合邏輯思考，ChatGPT能為教師教學、也為學生學習服務，讓AI操控龐大的資料庫，而非操控學習的方向；讓它限縮茫然搜尋的時間，而非限縮使用者無窮的學習潛力。(參考資料來源：https://d003.wzu.edu.tw/article/505897)

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