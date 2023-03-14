會領表登記參選民進黨總統初選？陳建仁：確定不會

民進黨近日啟動總統初選機制，除了身兼黨主席的副總統賴清德已經領表，準備在15日前往黨中央登記參選外，僅只有資深黨員陳進昌前往領表，但表明「湊不到登記費用500萬元就不參選了。」而外界也好奇，接任行政院長的前副總統陳建仁，是否會前往領表登記投入黨內總統初選？對此陳建仁今（14）日則肯定表示「沒有想選總統、不會去領表登記」。
記者丁上程／台北報導
行政院長陳建仁今日進入立法院，接受立委質詢。而在國民黨立委江啟臣質詢時，被問到擔任過副總統及行政院長兩個職務，何者做起來比較輕鬆及適應？陳建仁則表示，自己在擔任副總統的時候，仍要負責年金改革、婚姻平權等相關議題，兩項職務都很忙碌，且都是積極為人民服務。
而話鋒一轉，江啟臣也問陳建仁「有沒有想過要選總統？」對此陳建仁則未多加思索表示「沒有」，接著江則再追問「會不會去領表登記？」陳則斬釘截鐵回應「確定不會」，並表示自己最重要的工作就是做好公僕的公僕，為2300萬人民來謀福利。
話至此江啟臣也笑著表示，自己不是在幫賴清德問，是幫人民來詢問。陳建仁也笑著回應「我想他（賴清德）很清楚，我當行政院長就是來服侍人的，不是來被別人服侍，所以我會盡我的努力。」
至於國民黨立委傅崐萁質詢時，也問及賴清德即將登記民進黨2024總統初選，「院長你溫度應該比他更高、溫暖程度比他更高，明天你有沒有機會也會登記參選？」陳建仁篤定回答「不會去登記！」，強調自己接任行政院長，就是「公僕中的公僕」，為2300萬人服務，會把工作做好。