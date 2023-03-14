奈良美智展高雄出發　史哲透露：內惟藝術中心興建前談的

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2021年《奈良美智特展》巡迴展的第二站就是高雄市立美術館，時任高雄市副市長、現為文化部長的史哲表示，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫，是在內惟藝術中心準備興建時發生的，當時蠻多館舍都在爭取奈良美智，奈良美智也希望有適合空間來展示象徵台日友好的這幅作品，所以當奈良美智第一次來高雄時，團隊就有和她提到，高雄未來會有一個內惟藝術中心，不會是高美館的二館，而是做為一個新形態的美術館。
史哲說，「我覺得內惟藝術中心和奈良美智很搭配」，奈良美智因為台日友好，不只希望在一個站展覽，而是展開10年的巡迴，因為上次來高雄的美好經驗，而讓內惟藝術中心獲選為首站，很高興其能作為10年巡展計畫的起手式。
史哲提到，內惟藝術中心放下很多美術館的規矩，如觀展不是用朝聖瞻仰的方式，還附有咖啡廳，「20幾年前，我看到羅浮宮跨界做漫畫展覽，我可以感受到大博物館也同樣在爭取年輕的觀眾，內惟其實就是這樣的模式，一種新型態的美術館。」
文化部表示，內惟藝術中心是高雄「大美術館計畫」最後一塊關鍵拼圖，2017年高雄市立美術館正式轉型為行政法人，近來整合館內、外空間軟硬體優化，逐步形成美術館的一日藝術生活圈。內惟藝術中心在110年6月動工，歷經470天完工，111年10月4日取得使用執照，今年1月3日全面開放，民眾可以逛展覽、看電影與文物修復，還有輕食館與咖啡廳進駐，盼實踐「新形態藝術．生活」的想像。
史哲特別強調內惟藝術中心的修護展示空間，也是一種新型態的展示。內惟藝術中心與正修科技大學文物修護中心合作進駐，建構微型的典藏修復展示空間，以公開展示的模式，進行保存、修護、教育推廣及人才培訓等多項功能，是全台首個設置在文化場館內的開放式藝術修復中心。
史哲分享，內惟藝術中心讓修復同時也能展示，先前從日本佐渡引回台灣雕塑家黃土水作品《山本悌二郎雕像》，就是在內惟藝術中心進行現場修復及展示，盼以此新型態的美術館，讓修復工作不再神秘、更親近民眾。
另外，史哲說，內惟藝術中心還有電影院，由高雄市電影館經營，在商業電影之外，透過多元電影主題影展放映、眾多活動規劃、兒童參與及大眾開放性上，提供電影生活新體驗；還有和法國合作的一個音響裝置「LEARPRINT 內惟聲響實驗」。
高美館長李玉玲介紹，一進內惟藝術中心就能看見「LEARPRINT 內惟聲響實驗」裝置，這是由法國聲響藝術家阿蘭．馮榭（ALAIN FRANÇAIS）獨家設計的交響樂團擬真音場，利用逾60顆音響喇叭排成交響樂團編制，定時播放高雄市交響樂團與高雄市國樂團音樂，民眾靠近不同音響就能聆聽到單獨聲部、單一樂器的獨特音色，且都是錄製現場演奏的聲音，仔細聽還會聽到翻譜聲。