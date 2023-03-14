阿聯酋夏季班次大舉復航 A380旗艦客機8月重返台灣市場
阿聯酋航空自2022至2023財政年度初期，可售座位公里總數（Total ASKM）大幅提升31%，阿聯酋航空今（14）日也宣布採取更進一步的規劃，將自26日起，逐步增加北半球夏季航班的座位數，其中，A380旗艦客機也將在8月重返台灣市場。
記者黃仁杰／台北報導
阿聯酋表示，過去幾個月以來陸續規劃並快速拓展飛行網絡，包括恢復5個航點、新增以色列特拉維夫航線、每周於現有航線中增加251個航班，並持續提升機上及地面服務。阿聯酋航空也正式宣佈，將自8月1日起，恢復以兩艙等A380旗艦客機執飛台北—杜拜航線，台灣旅客可再次享受阿聯酋航空著名的機上貴賓休息室，在40,000英呎的高空盡情放鬆、品嚐美味小點，並與來自全球的旅客交流。
阿聯酋航空商務長阿德南‧卡辛（Adnan Kazim）表示，品牌持續拓展全球飛行網絡並部屬運能，以滿足世界各地的旅行需求，財政年度起步得相對平靜，因為我們在杜拜國際機場的北側跑道完成修復前暫緩了營運拓展計畫，自2022年7月方開始持續擴增航班。阿聯酋航空的訂位狀況顯示旅客需求非常強勁，而我們正多方嘗試，期望在整體條件許可的情況下儘快恢復營運運能，同時升級我們的機隊與產品，確保旅客享受最佳的飛悅卓越體驗。
卡辛指出，目前阿聯酋航空的機隊中，已有4架A380完成機艙翻新，配置了全新內裝及豪華經濟艙座椅，而隨著阿聯酋航空斥資20億美元的客艙與服務增強計劃加速進行，將有更多飛機加入服務。阿聯酋航空也將於接下來的幾個月，於現有的歐洲、澳洲與非洲航線增加班次，並重啟數個東亞城市航線。