終結連13年發放紀錄　國票金這原因決議不派發股利　

矽谷銀風暴挫台股　金管會：仍處亞股前段班且基本面穩健

▲美國矽谷銀行倒閉效應，亞股挫跌，台股今（14）日終場也下跌200.07點，收在15360.42點，跌幅1.29%（圖／NOWnews資料照片）
▲美國矽谷銀行倒閉效應，亞股挫跌，台股今（14）日終場也下跌200.07點，收在15360.42點，跌幅1.29%（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

美國矽谷銀行倒閉效應，亞股挫跌，台股今（14）日終場也下跌200.07點，收在15360.42點，失守15400點關卡，跌幅1.29%。對此，金管會表示，從今日亞股表現來看，台股還算處於前段班 ，若拉長時間今年初至3月13日，台股漲了10.06%，表現更比其他股市來得好，而且本益比有11.41倍，現金殖利率含股票股利4.64%，今年前2月上市櫃公司營收也創歷年同期次高，基本面表現尚稱穩健，金管會也會持續注意國際金融情勢變化。

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金管會證期局指出，台股今日下跌200點，主要是美國矽谷銀行倒閉被接管，導致美股大幅震盪，台股跌了200.07點，跌幅1.29%，成交值2317.04億元。不過，若與鄰近國家相比，同時段日股跌2.4%，韓股跌2.3%，港股跌2%，上海股市跌0.9%，新加坡股市跌0.1%，從今日亞股表現來看，台股應該還算處於前段班。

若拉長時間來看，今年初至3月13日台股漲了10.06%，同時間韓股漲7.79%，日股漲6.66%，上海股市漲5.81%，深圳股市漲4.44%，香港股市跌0.43%，新加坡跌3.66%，那斯達克指數則漲6.9%，從這些國家股市來看，台股表現也優於亞洲主要市場。

在基本面部分，證期局說，至今年2月底，台股本益比11.41倍，現金殖利率4.45%，加計股票股利4.64%，國內上市櫃公司今年前2月營收也有新台幣6兆元，雖較去年同期減少9.58%，還是創下歷年同期次，只比去年差，台股基本面尚稱穩健。

此外，金管會統計，國內金融業對美國矽谷銀行等4家銀行曝險金額約新台幣4.09億元，其中銀行均無曝險；保險業至1月底對矽谷銀行有投資固定收益新台幣1.5億元，另對第一共和銀行也有投資固定收益4200萬元；證券業包括自營商及期貨商對4家銀行也無曝險，投信基金曝險金額也不大，合計新台幣2.17億元，占全體投信基金規模僅0.004%，其中對矽谷銀行曝險8001.63萬元、對Signature Bank曝險4723.2萬元、對Silvergate Bank曝險406.26萬元及對第一共和銀行曝險8660.22萬元。



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