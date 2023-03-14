矽谷銀風暴挫台股　金管會：仍處亞股前段班且基本面穩健

我是廣告 請繼續往下閱讀
若拉長時間來看，今年初至3月13日台股漲了10.06%，同時間韓股漲7.79%，日股漲6.66%，上海股市漲5.81%，深圳股市漲4.44%，香港股市跌0.43%，新加坡跌3.66%，那斯達克指數則漲6.9%，從這些國家股市來看，台股表現也優於亞洲主要市場。
在基本面部分，證期局說，至今年2月底，台股本益比11.41倍，現金殖利率4.45%，加計股票股利4.64%，國內上市櫃公司今年前2月營收也有新台幣6兆元，雖較去年同期減少9.58%，還是創下歷年同期次，只比去年差，台股基本面尚稱穩健。
此外，金管會統計，國內金融業對美國矽谷銀行等4家銀行曝險金額約新台幣4.09億元，其中銀行均無曝險；保險業至1月底對矽谷銀行有投資固定收益新台幣1.5億元，另對第一共和銀行也有投資固定收益4200萬元；證券業包括自營商及期貨商對4家銀行也無曝險，投信基金曝險金額也不大，合計新台幣2.17億元，占全體投信基金規模僅0.004%，其中對矽谷銀行曝險8001.63萬元、對Signature Bank曝險4723.2萬元、對Silvergate Bank曝險406.26萬元及對第一共和銀行曝險8660.22萬元。
更多「矽谷銀行倒閉」相關新聞。