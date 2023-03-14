王彩樺女兒情人節放閃？男孩害羞噘嘴 曖昧互動被抓包
藝人王彩樺與老公黃品文踏入婚姻後，迎來2位寶貝女兒庭庭（黃于庭）、黃繶帆。事實上，庭庭不僅外貌神似韓團TWICE成員周子瑜、受封「最美星二代」，近期也因與媽媽主持節目而增加知名度，而值得關注的是，庭庭疑似於今（14）日白色情人節放閃，她曝光上月與閨密們一起慶祝20歲生日的合照，其中一張是她依偎在一名男孩身旁，讓粉絲們瘋狂追問：「是男友嗎？」
記者侯家瑜/台北報導
庭庭上月19日度過20歲生日，她選擇於今白色情人節曝光照片，意有所指寫下：「生日文拖太久了，只好在情人節發，祝我成為你的夢中情人，照片太多放不下了。」文中的第二人稱乍看之下是在稱呼粉絲，不過仔細滑過照片後，發現庭庭與閨密們各自單獨合照後，還特別與一名穿著灰色外套的男孩合影，她甜笑並俏皮比出「YA」的手勢，男方則是故意看遠方、害羞噘起嘴，互動曖昧，讓人不禁聯想庭庭該句祝福，是在告白男方。對此，記者詢問王彩樺本人，她強調庭庭手上的花是女同學送的，跟她合照的男生是她的同學。
庭庭20歲生日派對選在一家可以看到101夜景的餐廳，她穿上一套亮片色系、緊身細肩的小洋裝，胸前開V設計，讓她大方露出渾圓上圍，她還在鏡頭前，與其中一名閨密嘴對嘴親吻，畫面讓人臉紅心跳。