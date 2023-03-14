史書華拿「罹癌病史嘲諷」惹議　鍾沛君：這2字是緊箍咒

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事件延燒，國民黨市議員徐巧芯就在也在臉書上砲轟「沒醫德的盾牌牙醫史書華拿癌症病史羞辱鍾沛君」、「這種霸凌仇恨的行為難怪會被臉書下架粉絲頁，說真的被關一百次都不足為奇」。
對此，鍾沛君先在臉書上回應「很難想像一位醫師，在跟人筆戰時竟然會攻擊別人的病史」，並糾正他病變的部位是肺部而非乳癌，今日他再次吐露心情，表示「35歲確診肺腺癌，慶幸的是，開刀後至今次次回診都很健康」
鍾沛君說「我承認，被詛咒癌症復發，確實讓我一陣低落」，經歷過的人都很清楚，在無限回診的日子裡，「復發」二字就是個套在我們和家人頭上一輩子的緊箍咒，拔不下、甩不掉，只能日夜禱告。
鍾沛君提到「我沒有要以受害者之姿控訴，因爲我不會爲了這種惡意倒下，這只堅定了我要活得更健康、更有能力去消化，並且反擊，才能保護更多人」，我想藉這個機會告訴所有和我一樣正在努力的人：我們不一定要默默承受，我們沒有做錯什麼。僅管我們沒辦法決定要不要遇到那些狗屁倒灶的人事物，但我們可以選擇自己舒適的姿態，在不可知的人生長度中，擁有更從容的寬度；最後鍾沛君表示「至於怎麼回應淘寶華？我想就請他就繼續他的表演吧」。
網友也紛紛留言回應「沛君加油！絕不向惡勢力妥協」、「貼牌牙醫淘寶華連自己的臭嘴都治不好，還當什麼牙醫阿」、「用健康的身體，去面對惡意的嘲諷」、「作為癌症病友的家屬，看到這種無聊醜惡的文字，真的替你難過」、「善良是一種選擇，詛咒他人生病、復發是最低級的」。