特企／SYM Fiddle車系放閃！智慧油電、幻色質感再進化 

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車色加入車主特質命名：Fiddle LT推出四色，分別為以日夜光線與女孩個性結合的「迷人月夜」、「搞怪晚霞」、「活力暖陽」與「淘氣雲朵」；Fiddle125則聚焦在輕熟女性的內在氣質，推出放閃幻色四色：「從容自藍」、「自信獨白」、「閃曜金日」與「優雅幻銀」；而FiddleDX則承襲過往，以「輕熟藍」與「率性白」兩款凸顯這系列的車主樣貌。每款車色皆使用隨光影變化顏色的幻色貼飾，增添豐富的彩度與閃耀感，而Fiddle 125與Fiddle DX更同步升級彩色液晶儀表板，並搭配精緻質感的復古銀色輪圈，時尚精緻中更帶文化層次，完整整體美感。
在口袋或包包翻找鑰匙的情境每天都在上演，FiddleLT/Fiddle125/FiddleDX三款車型皆推出廣受喜愛的Keyless免鑰匙啟動系統車款，提供車主超有感的方便性，靠近車子便能一鍵啟動無線智能安全鎖，省去找鑰匙以及插鑰匙的多餘時間，馬上出發，出門赴約更從容！此外還能一鍵暢開油箱或坐墊，取物置物、加油更方便！Fiddle讓騎車變得更簡單、更容易，是最貼心的風格坐騎！
因應今年的全新升級改款，SYM也搭配推出限時限量優惠，購車就享優惠金還能搭配24期0利率，請各位心動的朋友千萬要把握機會入手！促銷內容：
Fiddle LT：限時優惠4,000元(直扣) + 24期0利率
Fiddle 125/Fiddle DX：限時優惠6,000 元(直扣)+ 24期 0 利率
詳細介紹請至SYM 官網
Fiddle LT官網：https://tw.sym-global.com/fiddle-lt
Fiddle 125官網：https://tw.sym-global.com/fiddle125
Fiddle DX官網：https://tw.sym-global.com/fiddle-dx