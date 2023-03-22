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閏二月為何要送豬腳？專家曝最大禁忌　吃素也能添壽補運

▲民俗有「父母逢閏年減壽」的說法，出嫁女兒需準備豬腳麵線為父母補運。（圖／NOWnews資料照片）
▲民俗有「父母逢閏年減壽」的說法，出嫁女兒需準備豬腳麵線為父母補運。（圖／NOWnews資料照片）

記者鍾怡婷/綜合報導

2023年遇到農曆閏二月，民俗有「父母逢閏年減壽」的說法，出嫁女兒需準備豬腳麵線為父母補運添壽，準備方法依照家庭狀況而有不同，命理專家楊登嵙提醒，閏二月最大禁忌就是，添壽的時機不可晚於閏月結束前，若是父母剩一方健在，準備前腳一隻即可。

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閏二月送豬腳起源來自於，民俗上父母逢閏年減壽的說法，而傳統習俗認為嫁出去的女兒如潑出去的水，應該要孝順公婆，但回家照顧爸媽則是多出來的，而閏月恰好也是多出來的月份，所以應由已婚的女兒帶豬腳麵線回家幫父母添壽，「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」。現今隨著世代變遷，已婚女子嫁出去仍跟原生家庭密不可分，但閏二月有祈求父母長壽免於災難降臨之美意，因此該習俗便一路流傳至今。

▲滷味也是一大地雷菜。（示意圖／取自pixabay ）
▲閏二送豬腳能幫父母補運添壽，但要注意晚於閏月結束前，準備前腳後腳也有眉角。（示意圖／取自pixabay ）
準備方法、禁忌一次看：

📌一、 2023年閏二月落在國曆3月22日至4月19日，添壽的時機不可晚於閏月結束前。添壽宜早不宜晚，買豬腳為父母添壽的最佳時機就是閏月時。

📌二、若父母生日正好在閏月前，也可以在父母生日時一起送豬腳麵線。

📌三、父母吃素，可以用素豬腳、豬腳造型的鳳梨酥或果凍。

📌四、父母若都健在，豬腳須準備一前、一後腳，或是兩隻前腳；父母剩一方健在，則準備前腳一隻即可。

📌五、若父母都不在了，則可送給兄嫂豬腳來代替。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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