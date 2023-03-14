特企／蔣萬安側重都更小內閣　力拚64萬戶危老更新

天然系手搖「黑翡淬」玩塔羅送料　新品蔓越莓尬愛玉登場

▲愛你莓道理白色情人節新品上市，吃得到蔓越莓果粒加入檸檬汁與咕溜阿里山愛玉凍，完美呈現戀愛酸V滋味。（圖／品牌提供）
▲愛你莓道理白色情人節新品上市，吃得到蔓越莓果粒加入檸檬汁與咕溜阿里山愛玉凍，完美呈現戀愛酸V滋味。（圖／品牌提供）

本報訊

「黑翡淬天然手搖飲」又有新活動啦！一直以來相當受年輕族群歡迎的黑翡淬，主打無添加飲品和純天然原料，除了有「桂花珍珠紅茶拿鐵」經典翻玩手搖飲之外，3月推出「愛你莓道理」，以滿滿酸甜蔓越莓為主題詮釋戀愛滋味，同時趁著春天回暖，加入官方Line好友立即玩「戀愛系手搖塔羅」，活動從 3/14-4/5期間輸入暗號1314玩塔羅，就可以領取免費加料優惠券！

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戀愛滋味酸甘V「愛上你莓道理」滿滿蔓越莓果肉尬阿里山愛玉凍　莓粉色引燃少女心

愛情是什麼滋味，「愛上你莓道理」完美詮釋戀愛酸甜感！慢火細熬蔓越莓醬，新鮮果肉吃得到，搭配以生物技術萃取桂花蜜露，加入新鮮檸檬汁交織而成，甜蜜味道帶點微酸，最後倒入四春青茶，清爽不膩口，大人式口感一次呈現。

▲細火燉熬蔓越莓果醬、阿里山愛玉凍以及新鮮檸檬汁加入四季春為基底，清爽好喝的春日飲品。（圖／品牌提供）
▲細火燉熬蔓越莓果醬、阿里山愛玉凍以及新鮮檸檬汁加入四季春為基底，清爽好喝的春日飲品。（圖／品牌提供）
天然ㄟ尚好！「黑翡淬」無添加健康又好喝　富桂紅茶拿鐵桂香奶香無敵療癒

現代人上班壓力大，一天一杯手搖紓壓一下不為過，但日積月累喝下來也會覺得有些負擔，「黑翡淬」主打無添加的手搖飲，每日小確幸中的大救星，喝了絕對無負擔。黑翡淬不只是顛覆手搖飲一定不健康的概念，更是堅持六大無添加「0化學澱粉、0奶精、0香精、0防腐劑、0色素、0果糖」，讓消費者喝的開心也放心。

黑翡淬必點 Top4

愛你莓到你
桂花珍珠紅茶拿鐵
富桂烏龍拿鐵
桂花檸檬蜜

除了健康考量外，黑翡淬飲品的風味也是品質保證。像是富桂系列的「富桂紅茶拿鐵、富桂烏龍拿鐵」，就是以生物淬取技術將桂花提煉成桂花蜜加入飲品中，讓拿鐵的奶香味濃郁十足，加入純粹茶香更豐富層次。

▲富桂紅茶拿鐵不手軟大量鮮乳為主，加入秘方混製2種紅茶以及些許桂花蜜，甜而不膩的桂花飲擁有豐富層次感。（圖／品牌提供）
▲富桂紅茶拿鐵不手軟大量鮮乳為主，加入秘方混製2種紅茶以及些許桂花蜜，甜而不膩的桂花飲擁有豐富層次感。（圖／品牌提供）
如果喜歡品嘗茶系列的消費者，也不能錯過桂花蜜系列的「桂花紅了、貴桂烏龍、富桂四季」，將畫龍點睛的桂花蜜，加入韻味無窮的單茶中，甜蜜與淡泊在口中交織出清新美味，喝了手搖反而更解膩。

另外還有珍珠鮮奶茶的究極進化版—「桂花珍珠紅茶拿鐵」，加入茶香較濃厚的元素，搭配以桂花蜜釀製的蜜珍珠，以完美比例特製成獨一無二的桂花珍珠鮮奶茶，跟一般的黑糖珍奶比起來，多了一份桂花的清香及純粹。

好料免費加！「桂花珍珠、阿里山愛玉凍、黑糖方Ｑ、芋圓地瓜圓」抽牌就可拿

本次活動提供的免費加料品項，都是菜單上的熱門選擇！像是甜而不膩的桂花珍珠、清涼解膩的阿里山愛玉凍、還有嚼進十足的黑糖方Ｑ以及芋圓地瓜圓，都是本次玩塔羅的小獎勵。不管你是想測試男朋友／女朋友的忠誠度、刺探曖昧對象的真屬性、還是單純想大喝特喝黑翡淬，都歡迎在 3/14-4/5期間加入官方 Line 好友，一起玩塔羅、加好料！

加入官方LINE連結

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