天然系手搖「黑翡淬」玩塔羅送料　新品蔓越莓尬愛玉登場

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愛情是什麼滋味，「愛上你莓道理」完美詮釋戀愛酸甜感！慢火細熬蔓越莓醬，新鮮果肉吃得到，搭配以生物技術萃取桂花蜜露，加入新鮮檸檬汁交織而成，甜蜜味道帶點微酸，最後倒入四春青茶，清爽不膩口，大人式口感一次呈現。
天然ㄟ尚好！「黑翡淬」無添加健康又好喝 富桂紅茶拿鐵桂香奶香無敵療癒
現代人上班壓力大，一天一杯手搖紓壓一下不為過，但日積月累喝下來也會覺得有些負擔，「黑翡淬」主打無添加的手搖飲，每日小確幸中的大救星，喝了絕對無負擔。黑翡淬不只是顛覆手搖飲一定不健康的概念，更是堅持六大無添加「0化學澱粉、0奶精、0香精、0防腐劑、0色素、0果糖」，讓消費者喝的開心也放心。
黑翡淬必點 Top4
愛你莓到你
桂花珍珠紅茶拿鐵
富桂烏龍拿鐵
桂花檸檬蜜
除了健康考量外，黑翡淬飲品的風味也是品質保證。像是富桂系列的「富桂紅茶拿鐵、富桂烏龍拿鐵」，就是以生物淬取技術將桂花提煉成桂花蜜加入飲品中，讓拿鐵的奶香味濃郁十足，加入純粹茶香更豐富層次。
如果喜歡品嘗茶系列的消費者，也不能錯過桂花蜜系列的「桂花紅了、貴桂烏龍、富桂四季」，將畫龍點睛的桂花蜜，加入韻味無窮的單茶中，甜蜜與淡泊在口中交織出清新美味，喝了手搖反而更解膩。
另外還有珍珠鮮奶茶的究極進化版—「桂花珍珠紅茶拿鐵」，加入茶香較濃厚的元素，搭配以桂花蜜釀製的蜜珍珠，以完美比例特製成獨一無二的桂花珍珠鮮奶茶，跟一般的黑糖珍奶比起來，多了一份桂花的清香及純粹。
好料免費加！「桂花珍珠、阿里山愛玉凍、黑糖方Ｑ、芋圓地瓜圓」抽牌就可拿
本次活動提供的免費加料品項，都是菜單上的熱門選擇！像是甜而不膩的桂花珍珠、清涼解膩的阿里山愛玉凍、還有嚼進十足的黑糖方Ｑ以及芋圓地瓜圓，都是本次玩塔羅的小獎勵。不管你是想測試男朋友／女朋友的忠誠度、刺探曖昧對象的真屬性、還是單純想大喝特喝黑翡淬，都歡迎在 3/14-4/5期間加入官方 Line 好友，一起玩塔羅、加好料！
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