經典賽／情蒐補助4500萬！體育署將進行中華隊培訓計畫
本屆2023年世界棒球經典賽，中華隊於分組取得2勝2負成績，雖因比較失分率後落居分組第5名，但力拼歐美各強的精彩表現，國人有目共睹。為精進棒球國家隊戰力，中華職棒大聯盟(下稱職棒聯盟)會長暨立法院副院長蔡其昌提出「棒球一級賽事國家隊培訓計畫」，包括「全面掌握旅外球員及強化國外球隊的情蒐」、「籌組選手及教練團預備隊，隨時動態調整」及「在中職總冠軍賽之後或新球季春訓前，與世界級強隊舉行2到3場交流賽」等，教育部體育署欣見職棒聯盟身為棒球一級賽事國家隊組訓單位，致力精進組訓模式、強化國家隊戰力決心，將全力協助提供最完善的行政支援，提升我國棒球一級賽事競爭力。
記者吳政紘/綜合報導
體育署表示，我國棒球國家代表隊組訓模式，自108年由中華民國棒球協會(下稱棒球協會)與職棒聯盟簽訂合作協議書後，世界棒球經典賽、世界棒球12強賽及奧運(含資格賽)等一級賽事國家隊組訓參賽工作由職棒聯盟負責，棒球協會則專注於亞運及各級國際賽事的組訓參賽、基層棒球人才的培育及國際棒球事務的發展；2019年第2屆世界棒球12強賽即由職棒聯盟在合作協議基礎下籌組國家隊，並取得我國賽會歷史最佳成績第5名，獲得國際棒壇的注目，並深受國內民眾肯定。
體育署進一步說明，自108年推動國家隊組訓分工後，即將職棒選手為主體的棒球一級賽事國家隊組訓參賽事務列為重點補助項目，於每屆賽事前由職棒聯盟提出組訓及情蒐計畫，並由體育署充分挹注各項經費與行政資源，希能協助職棒聯盟建立完善的行政後勤與情蒐團隊，提供國家隊選手無後顧之憂的訓練參賽環境，本屆經典賽即補助職棒聯盟新臺幣4,500萬元進行組訓及情蒐計畫。
針對蔡其昌會長所提「棒球一級賽事國家隊培訓計畫」，將待職棒聯盟研擬計畫提送體育署後，與職棒聯盟針對培訓計畫進一步研商討論，並依規定予以全力支持，期能協助職棒聯盟建立更加完善的組訓機制，打造最強的棒球國家代表隊。