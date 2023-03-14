北市殯葬處涉貪 蔣萬安：不管發生於哪任市府都是一體的
台北市政府近日連環爆出衛工處、殯葬處接連爆出有公務員涉貪，引發社會各界議論。而台北市長蔣萬安今（14）日舉行市政會議時，政風處長林炤宏也發起臨時動議，並報告近期市府公務員相關涉貪案件，希望機關首長協助配合政風處。至於蔣萬安則表示，無論涉貪事件是在哪一任市府發生，大家都是一體的，同仁必須展現清廉自持、反貪決心。
記者丁上程／台北報導
針對近日來北市府公務員涉貪事件頻傳，政風處長林炤宏在市政會議中報告，表示這些案件的犯罪時間大部分是發生在之前市府的時代，但是任何跟市府有關係或廉政風險事件報導，都會受到媒體非常高度放大檢視，因此都要引以為戒。
林炤宏也強調，未來各個機關裡面的各個負面廉政事件，也希望機關首長能夠協助與支持，並且要求轄下主管與同仁能夠注意與發掘潛在廉政風險的業務與相關人員，並即時通報政風單位進行協助處理。
對此蔣萬安也在會中作出裁示，表示無論涉貪事件發生在哪一任市府，大家都是一體的，因此清廉反貪腐絕對是市府的核心價值，也是必須堅定的立場與態度。「所以還是要再次請我們各局處首長，要求我們同仁絕對是要潔身自愛，絕對必須要堅持清廉。」蔣萬安說，各局處都要在自己的內部會議上加強宣示，或是強化局處同仁的法治教育，「絕對再三告誡我們同仁 ，勿觸法律的紅線。」