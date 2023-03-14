退休夫妻駕車出遊失聯！墜鹿谷30公尺深山谷 尋獲已雙亡
彰化一對退休的陳姓夫妻，本（3）月5日和女兒告知要到台中泰安賞櫻後，便失去聯繫，家人心急如焚，於8日向警方報案失蹤，警方展開調查後發現，夫妻倆手機定位在南投鹿谷鄉，只是連日搜救仍無所獲，直到今（14）日早上9時40分，在一處茶園邊坡發現有車輛墜落跡象，經查發現確實為夫妻倆駕駛轎車，但兩人已明顯死亡，詳細事發原因還有待警方後續釐清。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，57歲陳姓男子與55歲林姓妻子，失聯多天，警方展開調查並調閱監視器畫面，車子最後出現在國3交流道和美入口匝道，在使用電信基地台定位手機位置，最後位置是靠近麒麟潭附近的第四公墓的基地台，只是在經過南投縣消防局、神鷹山區搜救隊大批人力搜山多日，仍毫無斬獲。
不過就在今日鎖定銀杏森林附近一條產業道路，民眾在一處茶園邊坡發現有車輛墜落跡象，搜救人員經下切山谷近30公尺發現夫妻翻車受困，2人均已明顯死亡，警方也表示，附近茶農勘查茶園發現疑有輪胎壓過痕跡，因此研判車輛可能跟著衛星導航駛入狹窄產業道路，但卻因倒車不慎滑落山谷。
目前已先將遺體運出後，交由家屬和警方處理，後續將由南投地檢署檢察官進行相驗程序、釐清死因。