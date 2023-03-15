月底火星入雙子！占星師曝「5星座危機」　快靠1招能化煞

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3月火星入財帛，會有意想不到的大筆開銷讓你捉襟見肘，尤其是花在子女或情人身上也可能是家庭支出暴漲，建議金牛做好財務控管量入為出！
貴人星座：吠陀射手座（1/15-2/14）
吠陀獅子座（8/15-7/14）偏財運勢差
3月火星入11宮，容易因金融投資而大破財，或是親友跟你借錢不還導致資金緊迫，總之這段時間投資宜十分謹慎，明哲保身，要學會「拒絕」的藝術！
貴人星座：吠陀巨蟹座（7/15-8/14）
吠陀處女座（9/15-10/14）事業運有危機
3月火星入事業宮，工作可能會有意外的失誤或跟長官及年長同事發生衝突，也可能會有突然的工作調動，總之保持一顆平和的心去面對挑戰才是最重要的！
貴人星座：吠陀天蠍座（11/15-12/14）
吠陀射手座（1/15-2/14）感情運勢低迷
3月火星入夫妻宮，經常跟另一半爆發激烈衝突，可能會因為工作及財務壓力讓雙方感情日漸消磨，建議射手座保持同理心，多包容及接受伴侶情緒的起伏，或是適度保持聚少離多也是不錯的方法！
貴人星座：吠陀雙魚座（3/15-4/14）
吠陀天蠍座（11/15-12/14）注意血光之災
3月火星正坐身體宮位，注意意外血光，貧血，頭痛，精神衰弱及呼吸系統問題，或是手臂傷害，50肩，脊椎等舊疾復發！建議天蠍座多練習打坐冥想，或是赤腳踩草地接地氣，讓長期在辦公室過勞的身軀獲得大地及陽光的滋養！
貴人星座：吠陀處女座（9/15-10/14）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。