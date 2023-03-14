首次見到嬰兒！橘貓「反應浮誇」被嚇跑 結局開展超萌
貓咪一定很疑惑，怎麼會有這麼小的人類吧！日本網友養有兩隻貓咪，其中一隻蘇格蘭折耳貓「Komaru（こまる）」以極其懊惱的表情聞名於網路，近期女主人誕下一名嬰孩，出院回家便準備讓家中貓貓認識一下以後的新成員，不料Komaru卻被這陌生的小生命給嚇到，聞了下就一溜煙的跑走了。
記者李惠婷/綜合報導
飼主於2月發布 " target="_blank">影片，畫面中能看到Komaru用極其小心的姿態靠近那團裹著寶寶的毛毯，接著壯起膽子朝裡面看，寶寶似乎感受到有生物靠近，自然而然地發出了一聲「恩」，豈料Komaru因此受驚，立刻躲到屋子的另一側，過了許久才又漸漸靠近，對著嬰兒擺出又困惑又好奇的表情，觀察一陣子後才終於認證他是未來的新家人，用頭去磨蹭表示友好。
網友回覆「這張煩惱的臉太可愛了」、「太可愛了！太可愛了！！我經常來看牠，牠治癒了我」、「來看一眼就跑XD不過牠又跑來，好可愛」、「牠太可愛了！會是一個很好的保姆」。
※【NOWnews 今日新聞】寵毛星球提醒您：摺耳貓固然可愛，但其實摺耳特徵並非「正式品種」，而是因為基因突變使軟骨不全、雙耳無力才會下垂，且四肢皆受影響，容易產生病痛而行動不便，發病時甚至會在壯年時期癱瘓，愛寵民眾可多加留意。