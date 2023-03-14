林俊逸痛失摯愛！緋聞女友暖心相陪 他認了身邊多2個伴
林俊逸今（14）日推出全新台語創作單曲〈伴〉，距離他的上一張專輯已經是9年多前了，這次林俊逸卯足了勁，包辦了詞曲創作，也參與了MV創意發想。該曲背後有故事，林俊逸在前年痛失「摯愛」貓咪Kokaine，是先前被爆出為了演唱造勢特別披上婚紗的「緋聞女友」趙詠華暖心支持，不僅讓他順利療傷，身邊還多了2隻貓咪陪伴。
記者吳雨婕/綜合報導
林俊逸給人的印象都是中文語歌手、模仿高手，但很多人都不知道，他是從小講台語的高雄囡仔，台語非常道地，他寫歌的時候其實都是以用台語的思維創作，並且堅持以台語正字寫詞。〈伴〉這首歌曲，是林俊逸在疫情期間的創作，這3年疫情的影響，大家生活都很辛苦，要獨自一人撐下去真的很辛苦，如果身邊能有一個伴，不管是家人、情侶、朋友、甚至是寵物，就能分擔一半的喜怒哀樂，該有多好，正如他這首歌的歌名「伴」，是由「人」和「半」兩個字所組成，歌詞中所寫：「一人一半，有伴就不孤單」俊逸將這樣的心情寫成《伴》，獻給每一位聽眾，作為大家的伴。
這首歌還有一個溫馨的小故事，2021年林俊逸養了將近20年的貓咪Kokaine過世，他頓時失去了一個摯愛的伴，當時林俊逸與趙詠華正合作籌備「華逸登場演唱會」，同是愛貓人的趙詠華牽線，讓他再度領養兩隻貓星星和雪球，林俊逸原本以為自己無法再養貓，因為趙詠華溫暖貼心的支持，後來才曉得他的愛是可以再生，還能加倍。時隔1年多，林俊逸以獨唱詮釋這首歌曲，也代表他心境的轉變，在人生的路上，有伴同行，幸福也加倍，現在的林俊逸身邊多了2隻可愛的貓咪作伴，也多了一位好姐姐趙詠華在音樂的路上作伴。