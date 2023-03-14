鍾瑶見習婚禮抽捧花　披白紗30次「不知嫁給多少人」

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詮釋醫生角色的鍾瑶，過去也在1部法國電影飾演中醫師，但當時只需要說台詞而已，這次因為有很多醫療行為，劇組特地安排上了3天訓練，去學急救、氣胸相關知識、清創、傷口縫合。拍攝時期也正逢新冠疫情期間，因此對所有醫護人員又特別敬佩。有次拍攝光是插管就插了一整天，一下動用醫療假人安妮、一下要拍真人畫面，感慨醫護人員工作真的很不容易。
總給人開朗形象的王彩樺，這次在劇中飾演一位個性溫柔的護理長，當發生臨時封院、被迫與家人分隔兩地時，依舊臨危不亂地繼續照料著病人們。透過戲劇了解到當時醫護人員的處境，王彩樺表示，因為這樣的故事背景，無論演哪一場戲都特別容易培養情緒。有場戲為了要幫其他演員培養情緒，所以自己也在鏡頭外面幫忙對戲、一起哭，笑稱：「結果到了要拍自己的戲分時，眼睛已經變成像蟾蜍，腫到不行。」
王彩樺也表示，自己因為平時語速較快，很容易不小心會有大舌頭跑出來。這次在演出時，還有被導演特地提醒要放慢語速。劇中還有一句英文的醫療專有名詞，不知為何怎麼樣的念不好，因此也在台詞上下了不少苦功。
曾榮獲金馬獎最佳女配角的張詩盈，在劇中飾演台北市衛生局長，是市府團隊重要幕僚之一。劇中當市府做出封院決策，張詩盈面臨來自各界抨擊質疑等巨大壓力，印象深刻一場獨自在辦公室崩潰戲碼，表示：「真的很辛苦。」
為了詮釋角色強悍的個性，張詩盈笑稱：「每天一進片場，就開始讓自己維持一個孔雀般的存在，時時刻刻提醒自己是一個公主。」還表示就連現場所有工作人員也會幫忙追捧自己，為的就是要強調出此角色的氣勢。導演林世章也大讚她的氣場真的非常強大，透露原先想找年紀稍長的演員來飾演，但與她見面聊了幾句話，就馬上認定這角色非張詩盈出演不可。
范宸菲這次在劇中同樣飾演為真相奮不顧身的記者角色，不同的是職位由電視台記者，改為周刊記者，對此范宸菲也分享了許多自己為角色所做的準備。也透露自己還有特地去圖書館把當時的新聞資料、周刊報導給調閱出來，真的很佩服當時的記者朋友們的紀錄。
唐豐這次在劇中飾演台北市長，被許多觀眾大讚詮釋得唯妙唯俏，唐豐謙虛表示，可能是因為自己出身於國軍子弟的外省家庭，所以對於這次角色的口氣口條都特別容易詮釋。《和平歸來》3月18日起，每周六晚間8點於公視頻道首播。