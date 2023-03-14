太羨慕！陽明員工年中每人可領134萬 長榮加發11個月
長榮、陽明海運股東、員工一起嗨！外界封為「航海王」的長榮海運今（14）日召開董事會，不僅加發70元股息讓股民嗨翻天，同時也公布發放19.18億元，作為每位員工的「年中獎金」，平均每位員工可再拿10至11個月，加上去年底公布的45個月「年終獎金」，估計可領56個月。此外，根據陽明公司章程獲利提撥員工酬勞1％，大約是23.29億元，若以員工人數約達1739人推算，每人可領約134萬。
記者鄭妤安／台北報導
長榮海運今日公布2022年度財務報告，全年合併營收達6272.84億元，年增28.17％；稅後淨利為3342.01億元，年增39.82％；EPS為87.07元，營收與獲利均創下歷年新高，另通過擬配息70元，以稅後淨利來計，配息率約44.33％，以今日收盤價171元計，現金殖利率達40%。
貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股利政策目前已全數出爐，陽明去年EPS 51.71元，每股擬配發現金股利20元；萬海去年EPS 33.17元，每股擬配發現金股利5元。而今日長榮以配70元股利，成為貨櫃三雄之冠。不只股東嗨翻天，根據2022年財報，長榮海運將發放員工酬勞新台幣19.18億元，作為每位員工的「年中獎金」，平均每位員工可再拿10至11個月，加上去年底公布的45個月「年終獎金」，估計可領56個月。
此外，陽明去年稅後盈餘為1,806億元，年增率9.32%，每股稅後純益 51.71元，根據陽明章程獲利提撥員工酬勞1%，大約23.29億元，若以陽明員工人數約1739人推算，每人可領134萬，高於去年的116.9萬元。