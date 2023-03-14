喝咖啡不會骨鬆！醫曝「關鍵杯數」快停止 喝多致4問題
許多人上班、上課前習慣來一杯咖啡提神醒腦，喝下那濃醇香才有正式開啟一天的感覺，可咖啡喝多了對身體有不良影響，骨科醫師嚴可倫就表示，成人一天只要不喝超過2杯，並再搭配均衡飲食的狀況下，咖啡對身體的影響將會非常小。
記者李惠婷/綜合報導
嚴可倫醫師表示，自己有位朋友說咖啡是他的能量來源，可以兩天不吃飯，不能一天不喝咖啡，更曾經在咖啡廳喝到老闆不賣咖啡給他，從此成為店裡的傳說。雖然嗜咖啡如命，但他也很擔心會因此骨質疏鬆，對此嚴醫師解答，其實「咖啡造成骨質疏鬆」這件事在醫學上並沒有定論。
雖然咖啡含有草酸，會跟鈣結合之後排出體外，造成鈣質流失，但是每天一、兩杯咖啡，能帶走的鈣很少。只要有好好補鈣，並不會造成問題；反之，沒有好好補鈣造成的骨質疏鬆問題會比喝咖啡嚴重很多。
嚴醫師提醒，儘管喝咖啡不需擔心骨質疏鬆，但喝太多仍會造成失眠、焦慮、頭痛、心悸等問題。根據美國飲食指南，成人每天咖啡因攝取量最好不要超過400毫克，大約相當於兩杯超商中杯美式，多於兩杯就等於超量。
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