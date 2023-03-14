婁峻碩自豪體力好！樂當時間管理大師 最愛「夜夜生歌」
婁峻碩出道三年歌唱、演戲、主持齊頭並進成績有目共睹，儼然成現今新生代最夯「三棲」藝人的他2023依舊人氣爆棚，正因為這股「斜槓力」滿檔的氣勢，讓他獲得生技大廠青睞，成為能量飲料年度代言人。他還分享成為「時間管理大師」的方法，以及自爆喜歡「夜夜『生歌』。
記者吳雨婕/綜合報導
身為代言人的婁峻碩特別為代言的產品寫了同名主題歌〈PowerBOMB〉，歌詞中把自己的「日常」全都入歌，其中兩句「深夜靈感最濃烈 要怎麼捨得睡」、「你問我怎麼都不會累 能量釋放like PowerBOMB」，更是寫出自己平常「產歌」的時間幾乎都是夜晚，打趣形容自己平常就愛「夜夜『生歌』」，婁峻碩透露平時日常行程都是「早上健身然後工作、晚上時間就是跟愛人、家人約會，半夜才是屬於自己音樂的小天地，他笑說：「因為白天人家是夜夜笙歌，我是夜夜生歌！」
善用時間的婁峻碩儼然像是「時間管理大師」，更特別在歌詞中寫下「不要被時間奴役」來提醒自己「唯有自律才有自由」，處女座的婁峻碩以此當成座右銘，也讓要求完美的自己在工作狀態裡就是「拚命三郎」上身，更坦言自己常常一忙「忘了吃飯跟睡覺」！他透露之前因為有段時間同時軋戲及拍MV，結果連拍三天的他當時睡不到6小時，也創下自己「睡最少」的紀錄，他笑說自己忙起來就不愛睡覺，自然練就一身隨時補眠的好功夫，更創「30秒入睡」當成自己補充體力的「獨門絕學」，他笑說：「不要小看抓空檔睡個5到10分鐘的功效，其實幫助很大！」