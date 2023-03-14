廖允杰挑戰《小王子》音樂劇　韓國授權36場馬拉松演出

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「這樣規模的長銷式劇場，正是台灣劇場界長久以來亟需的空間。」身兼南村劇場與空總劇場的主理人，大清華傳媒總監製馬天宗表示，「不論以規模論、以彈性論，都是在作品打造、市場發 展、深化長銷模式的路上，最需要的空間。如果說PLAYground南村劇場是作品創生的第一哩路，那麼PLAYground空總劇場將成為長銷作品發展的第二站與模式開發、市場測試實驗室。」
背負著各方期待的PLAYground空總劇場的開幕第一號演出，正是3月初在首爾大放光芒的中文版《小王子》。在台耕耘多年、打響「台韓音樂劇交流第一品牌」的C MUSICAL，去年引進韓版音樂劇《小王子》中文化，演出18場吸引超過5000人觀賞，大獲好評，今年將帶著中文版《小王子》回家鄉，與版權方HJ CULTURE合作，盼讓韓國觀眾及在韓台灣觀眾感受台灣劇場的熱情與實力。
C Musical藝術總監張芯慈說道，「一直等待著有適合的演出場地，可 以在演出時間拉長的狀況下，讓好戲的口碑發酵，進而觸及到更多觀眾。《小 王子》音樂劇改編自大眾熟悉的世界名著，去年演出成績斐然，許多還未看到的觀眾都在敲碗喊加演，如今得以進駐空總劇場，成為開幕作品，相信可以更好的來經營作品。」