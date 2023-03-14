金門失聯兵現況曝！最快明發布通緝 陳玉珍：此事太敏感
一名駐守在金門二膽島的陳姓上兵，本（3）月9日不明原因失蹤，陸委會主委邱太山證實已接獲中國通知，陳姓上兵目前人在對岸，相關單位正處理後續事宜中，針對該員不假離營，金門憲兵隊已進行偵辦，並報請司法檢調單位調查，最後才會決定是否要發布通緝。對此，國民黨立委陳玉珍表示，經她多方查證，大陸轉達上兵「吃好、睡好、一切安好」，但因此事太敏感，甚至已上升到北京才能處理，所以官媒都不敢報導。
記者林莞茜／綜合報導
陳玉珍表示，事發之後都有跟陳爸爸聯繫，對方提到為了方便未來探視兒子，想將戶口遷到金門，若有想要探視的要求，必要時他也會陪家屬走一趟廈門，不過她也向家屬提醒，可能很快就能開放中轉。
針對陳姓上兵狀況，陳玉珍經多方查證得知他「吃好、睡好、一切安好」，目前安置在海警的安置所，未開放探視；至於上兵為何要游到對岸，陳玉珍透露她「知道原因，但不能說」、「在不對的地點，做了不對的事」。但能不能引渡回來「還要看兩岸怎麼溝通」。
陳玉珍還提到，由於此事太敏感，廈門覺得很棘手，決定把事情交由北京處理，目前官媒也都不敢報導。
根據《現役軍人逃亡通緝暨死亡相驗案件處理流程 》，若現役軍人不假離營滿6天，會先移送憲兵隊偵辦，再經司法單位調查後，才會決定是否發布通緝，而該名上兵，9日失蹤，在今日即滿6天，金門憲兵隊已進行偵辦，並報請地檢署調查，其「逃兵」的情節明確，但罪名的認定，還需待法院認定，很可能最快明天就會發布通緝令。