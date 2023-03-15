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爛桃花是你？抽塔羅測「戀愛魅力」　再享手搖飲免費加料

▲黑翡淬3月推出「愛你莓道理」戀愛滋味手搖飲，選塔羅牌測「戀愛魅力」，看看你是欲情故縱的高手，或是人人想避開的爛桃花，還能獲得桂圓珍珠等「免費加料」優惠券。（圖／翻攝自黑翡淬FB）
▲黑翡淬3月推出「愛你莓道理」戀愛滋味手搖飲，選塔羅牌測「戀愛魅力」，看看你是欲情故縱的高手，或是人人想避開的爛桃花，還能獲得桂圓珍珠等「免費加料」優惠券。（圖／翻攝自黑翡淬FB）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲「黑翡淬」3月推出「愛你莓道理」戀愛滋味手搖飲，並在官方LINE打造「戀愛系手搖塔羅」， 即日起至4/5，只要加入好友就能馬上抽塔羅測「戀愛魅力」指數，看看你是欲情故縱的高手？還是躲掉爛桃花的趨吉避渣神人？獲知結果後還能獲得桂圓珍珠、芋圓地瓜圓等「免費加料」優惠券。

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主打無添加飲品和純天然原料的「黑翡淬天然手搖飲」，以招牌「桂花珍珠紅茶拿鐵」、「桂花檸檬蜜」等手搖飲受年輕族群歡迎，3月推出以「愛你莓道理」主題，用滿滿酸甜的蔓越莓詮釋戀愛滋味，慢火細熬的蔓越莓醬吃得到新鮮果肉，搭配以生物技術萃取的桂花蜜露，加入新鮮檸檬汁並倒入四春青茶，打造甜蜜味道帶點微酸的「愛你莓道理」手搖飲。

並打造「戀愛系手搖塔羅」， 即日起至4/5，只要加入LINE官方好友、並輸入暗號1314玩塔羅，就能馬上抽塔羅測「戀愛魅力」指數，看看你是欲情故縱的高手？或是所有人都會輕易愛上、戀愛魅力指數高達95％的萬人迷；也有可能是趨吉避渣神人，能躲掉許多爛桃花？或是在關係中握有主控權而喜好分明？獲知測驗結果後還能獲得桂花珍珠、阿里山愛玉凍、黑糖方Ｑ、芋圓地瓜圓等「免費加料」優惠券，而且是都是挑出以往菜單上的熱門免費加料品項作為優惠。

另外，珍煮丹即將於今（15）日上市四款山茶花系列調飲，選用獨特山茶花作為茶底，並與蜜蜂工坊合作嚴選高品質蜂蜜，分別打造山茶花採蜜青茶、奶蓋、檸檬桂花、厚奶茶等新品，還特別推出蜂蜜奶油格子厚片，成為下午茶最佳選擇。

▲「愛妳沒道理」戀愛魅力指數高達95％，所有人都會輕易愛上。（圖／黑翡淬提供）
▲「愛妳沒道理」戀愛魅力指數高達95％，所有人都會輕易愛上。（圖／黑翡淬提供）
▲「趨吉避渣神人」能躲掉許多爛桃花。（圖／黑翡淬提供）
▲「趨吉避渣神人」能躲掉許多爛桃花。（圖／黑翡淬提供）
▲黑翡淬春日飲品「愛你莓道理」。（圖／黑翡淬提供）
▲黑翡淬春日飲品「愛你莓道理」。（圖／黑翡淬提供）
▲加入大量鮮乳的「富桂紅茶拿鐵」，融合秘方混製2種紅茶及些許桂花蜜。（圖／黑翡淬提供）
▲加入大量鮮乳的「富桂紅茶拿鐵」，融合秘方混製2種紅茶及些許桂花蜜。（圖／黑翡淬提供）
▲珍煮丹新品「山茶花採蜜 檸檬桂花」。（圖／珍煮丹提供）
▲珍煮丹新品「山茶花採蜜 檸檬桂花」。（圖／珍煮丹提供）
▲左起：「山茶花採蜜 青茶」、「山茶花採蜜 奶蓋」。（圖／珍煮丹提供）
▲左起：「山茶花採蜜 青茶」、「山茶花採蜜 奶蓋」。（圖／珍煮丹提供）

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