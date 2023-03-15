專訪／中華隊的隱形功臣　解密環台賽機械師的甘苦日誌

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徐悅修也分享自由車賽事機械師的職責，最基本的就是要清潔，然後在鍊條上油，並檢查煞車和補胎液，同時要了解每個車手的習慣，才能把車子調整到最合適的狀態。
徐悅修強調，有些國外車隊使用的車架、零件和輪組都來自同一個品牌，相容性較高，但國內大部分車手都是使用不同的場牌組裝車子，因此要特別注意，每隔環節都必須格外小心，才不會導致機械故障。
談到機械師在比賽中的一日生活，徐悅修說，「我明天6點就起床，開始保養車子並重複檢驗，把單車上了隊車後才去吃早餐，之後抵達比賽場地後會再檢查一次，並與選手討論，了解需求。另外，在比賽中也要跟著隊車，隨時支援，解決突發狀態，回到飯店後還要保養車輛，之後才會休息。」
22歲的徐悅修其實還是現役車手，也是一名爬坡好手，過去他曾奪下台灣KOM登山王挑戰賽第3名，也是亞青國手，拿下過U23冠軍。他笑說，「我比較擅長爬坡，但公路賽的綜合能力不足，自知要拿到成人國手資格不易，但我還是熱愛自由車運動，能夠以機械師身份與國手一起出征國際賽，盡一份心力，內心很充實也很滿足。」
徐悅修並不想放棄繼續車手身份，平時日常他早上7點起床訓練，下午再去上班到晚上9點。他說，「的確很辛苦也很累，但可以維持生計又能延續選手生涯，一切都甘之如飴。」
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