巷仔內／中國「戰狼外交」路線轉向？還是披羊皮避風頭？

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雖然「戰狼外交」讓中國對外關係，尤其是與西方國家的關係出現全面惡化，公眾對於中國的好感大幅下降。不過從《環球時報》的民意調查結果來看，有71.2%的民眾認為，「戰狼外交」是中國該有的外交姿態，透過挑起國際對立、宣洩國內民眾的挫折感，讓中共當局得以轉化國內矛盾，在對外政策上獲得強烈共鳴。
其中趙立堅在「戰狼外交」上的努力可說是不遺餘力，還坐在發言人位置上的他，時常使用戲謔、甚至暴戾的語言攻擊西方。做為中共或者說是習近平的對外喉舌，他在這幾年有很大「貢獻」。但他卻被「調派邊疆」，銷聲匿跡多時，才以「大叔」之姿現身。
反觀，近年來在中國國內反美言論獲得當局鼓勵和支持之際，剛從中國駐美大使轉任為外交部長的秦剛，卻在1月4日時於《華盛頓郵報》發表文章，盛讚美國人民、美中友好，並提到中美兩國保持溝通的重要性。
秦剛的中美關係並不是「拚輸贏」說法，被外界解讀為「戰狼外交」外交策略要轉向了。在疫情延燒三年後，中國不再是各國爭相搶進的市場，如今中共還得力挽外資不出走，再加上白紙革命等內部動亂，以及與俄烏戰爭的牽扯，讓這隻「戰狼」疲憊不堪。
因此在秦剛接任外交部長後，「戰狼」披上「羊皮」避風頭，透過任用資深外交官執行關鍵職務、緩和咄咄逼人的姿態，讓世界產生「北京有意改善對外關係、調整外交路線」的想法。但儘管披上了「羊皮」，中國的「戰狼」根本性的戰略目標未曾動搖。
秦剛在本月7日的記者會首秀上，兩個小時之內點名美國18次，稱「美方聲稱要『競贏』中國但不尋求衝突。但實際上，美方的所謂競爭，就是全方位遏制打壓，就是你死我活的零和博弈。」並警告美國如果在對中政策問題上不改弦更張，將會有「災難性後果」。
秦剛的狠話明顯是「有備而來」，他在記者會上表示「記得我剛到美國任大使時，美國的媒體驚呼，『中國戰狼』來了。現在我回來當外長，又不給我這個稱號了，還真若有所失。」但他的失望是短暫的，在和氣的外表之下，秦剛展現出的是中國的自信和準備在國際間擔當中心角色的外交。
過去中國將經濟實力做為後盾，使用經貿對各國進行脅迫，如今中共承受的內憂外患，經濟衰退影響了北京手握的主導權權。但「戰狼」並非退縮，而是進行戰術上調整。為了避免美國達成讓世界與中國脫鉤的戰略目標，中國進而分化歐洲與美國。其實，中國延續中共二十大「反霸」概念，明顯就是針對美國。「美西方」預期將被「美英加」取代，亦即區分美國、英國、加拿大和其他西方國家，不挑戰整個西方，分化歐洲與美國，藉此拉攏歐盟，試圖將歐洲推向第三方進而退出新冷戰舞台。
面對西方世界圍堵、貿易限制禁令，以及白紙運動等接二連三的事件導致政權不穩定，「戰狼」選擇披上羊皮，等待露出「戰狼2.0」的時機，翻身崛起反咬全球。