名家論壇》吳崑玉／侯爺要不要去上一堂「共好」課?

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「共好」是管理大師Ken Blanchard在1990年代發展出的一套管理概念。其字詞來源於廣東話或印第安語中的「Gung Ho」，意思是整個團隊或群體要「一起好」，不是只有老闆一個人好，或高管與股東一小群人好。哈佛企管顧問公司在1998年買入版權，並將其翻譯成中文，發展成一整套企管課程，至今博客來還有在賣書，許多公司也還在上共好課程。此課程用於組建公司團隊，凝聚團隊向心力，是很基礎的管理課程。
「共好」理論將團隊的發展過程，由個人到整體，由實務到精神，分成三個部份：
- 松鼠的精神 (The Spirit of the Squirrel)–做好有價值的工作。
- 海狸的方式(he Way of the Beaver) – 掌握達成目標的過程。
- 野雁的天賦(The Gift of the Goose) – 彼此鼓勵、相互鼓舞。
「海狸的方式」是在討論分工制度的切分。海狸群體沒有人發號施令，但每隻海狸都知道自己去找樹枝來築堤壩，也會自動相互支援完成群體工作。在海狸團隊中，每隻海狸都像一個獨立的承包商，有獨立的工作區塊，有自己完成工作的方式，但能一起完成總體的目標。這是在講團體中，雖然有集體的任務目標，但個別工作者的想法、感受、夢想、偏好也該受到尊重，其能力也需培養達標，才能一起完成任務。這對以知識工作者為主體的工班特別重要。
「野雁的天賦」其實就是「雁行理論」。亦即野雁在返家五百哩的過程中，「人」字形陣列的頂端那隻領頭雁，需要頂風前進，最為辛苦，後方的野雁則乘著前方野雁拍出的氣浪前進，較為省力。領頭的野雁也不是永遠在前，牠也會累，體力不支時便會落到後方，由其他野雁頂替領頭。原本的領頭雁便退到隊伍後方，換牠乘著戰友們的氣浪前進。而牠與戰友們則會一路發出聲音，互相鼓舞，激勵團隊士氣，維持整個隊形完整不掉隊。這是在說，團隊成員中的互相喝采，熱情交流、交叉鼓舞，才是激勵團隊迎戰困難挑戰的關鍵。
共好課程包含一系列工作群的理論講授與實作體驗，在此不再一一細述，有興趣的可以去報名上課，而且最好是整個團隊一起去上。因為共好的操作，不是單純由上而下的，而是需要整個團隊都有共同信念與理論基礎的。
回到政治，不論出於什麼原因或目的，侯爺既然丟出「共好」這個概念，而且這也是個不錯的好名詞、好概念，幕僚們起碼也該谷哥一下「共好」這兩個字，讓侯爺搞清楚共好的意義與操作流程。例如：侯爺的團隊可以納入各方實作的專家，團隊可以展現出超乎人們想像的高效處理能力，想出特別的方法來解決蛋荒。如果侯爺的人生目標已放大到全國與全黨範圍，那就該像賴神一樣，連跑三十幾場，全力參與南投補選的輔選工作，如野雁一般地「相互鼓舞」。而非落敗後再找人出來洗地，說那場本來就不會贏，多一個少一個其實沒差。即使不參選2024，侯爺也大可善用「共好」理論，在新北市範圍內，打造一個不一樣的政治文化與組織文化，那也可以讓人們眼睛一亮，吊打一票政治老將。至少，在喊完「共好」口號後，也可以將共好的三種精神鋪陳出來，起碼讓人覺得他是在玩真的，他腦中是有個藍圖計劃與改變步驟的。
但侯爺除了喊喊「共好」以外，什麼後續說法都沒有，甚至某些作法與共好精神背道而馳。這到底該歸因為幕僚懶，還是主子笨？其實已不重要，因為空洞印象已經成形。
侯爺團隊的問題尚不止此。侯爺團隊近日一直在新北市範圍內著力，辦里長座談，發佈滿意度民調，這都沒錯，只是格局太侷限。終究是要在全國範圍內選總統，不是在新北市範圍內再選一次市長，其手腳與格局必須放大到新北市以外。最起碼的，侯爺可以去找各縣市國民黨或無黨籍縣市長、議長們吃吃飯，聊聊他們的問題，至少拜個碼頭。國民黨本就是個地方角頭的會盟型社團，老大得要像春秋五霸一樣，常常搞個諸侯會盟什麼的，才能聚集各方的支持力量。等諸侯有了共識，遊戲規則自然就制定完成了，那還需要等黨中央左拖右磨?那種等待高層一錘定音，如臂使指的玩法，是根本玩不動的。
換句話說，侯爺的問題，在於他與他的團隊，太過專注於鞏固自己的地位與名望，而且仍舊蹲在自家的「舒適圈」裡不肯走出來，頂多只在做「松鼠的精神」，離「共好」還差得遠了。侯爺想要成功出線，便需放下那一個「侯」，先去搞定遍地「諸侯」，用「共好」的方法，「你好，我好，大家好」的說服眾人。如果聽不懂，那還是先去上一堂共好課程吧!那起碼對組織與管理一個團隊，是有不少幫助的。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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