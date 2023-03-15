台灣之光！林襄首登東京時裝週走秀　火辣中空裝露小蠻腰

陳庭妮辣穿圍裙挑喜餅！現身東區詩特莉形象店洩婚禮進度

▲胡宇威日前透露「希望今年內舉行婚禮」，今就直擊陳庭妮辣穿圍裙挑喜餅！原來是Aunt Stella詩特莉Cookie Concierge首間形象店插旗台北東區，邀來妮妮剪綵。（圖／記者蕭涵云攝）
▲胡宇威日前透露「希望今年內舉行婚禮」，今就直擊陳庭妮辣穿圍裙挑喜餅！原來是Aunt Stella詩特莉Cookie Concierge首間形象店插旗台北東區，邀來妮妮剪綵。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

早已求婚成功的胡宇威，日前受訪提到「希望今年內舉行婚禮」，住在美國的家人可以親自飛來台灣見證喜事。今（15）日就直擊陳庭妮辣穿圍裙挑喜餅！原來是全面翻新的東京手工餅乾品牌「Aunt Stella詩特莉」，歡慶40週年全新開設Cookie Concierge首間形象店正式插旗台北東區，邀來妮妮剪綵並體驗手作軟餅乾。陳庭妮穿著一襲綠色洋裝大露美背現身，分享愛情長跑秘訣並透露婚禮進度，身為「實力派吃貨」的她更透露最愛的餅乾口味。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，Aunt Stella詩特莉早在去年初兩人一傳出婚訊時，就與陳庭妮接洽聯繫，不過小倆口遲遲尚未規劃婚禮，因此沒有詳加討論細節。距離胡宇威求婚成功已滿一年，日前男方受訪提到「希望今年內舉行婚禮」，讓住在美國的家人可以親自飛來台灣見證小倆口的喜事。今（15）日陳庭妮性感穿上露背洋裝，擔任Aunt Stella詩特莉首間形象店Cookie Concierge開幕嘉賓，現場還換上圍裙大秀廚藝手作軟餅乾，沉浸在溫暖幸福的氛圍裡。

陳庭妮坦言，「其實一起下廚是非常幸福的時間，從想菜單、買東西備料，準備完餐點後也可以小酌聊天」，都是很棒很浪漫的事。透露胡宇威最近親自煮了龍蝦湯，直言「情侶在一起就是要互相找到適合你們的狀態」，她甘心讓老公當主廚，「煮飯的時候旁邊有人協助你是很重要的事」。大方稱讚胡宇威煮飯涉獵非常廣泛，連印度、地中海料理都會做，家中還常出現沒看過的香料。甚至妮妮有次想吃咖哩，還被老公反問「是想吃日式咖哩、還是印度咖哩」，讓她直呼是很專業的生活情趣。

▲陳庭妮以辣妻裝扮現身詩特莉形象店開幕剪綵。（圖／記者蕭涵云攝）
▲陳庭妮以辣妻裝扮現身詩特莉形象店開幕剪綵。（圖／記者蕭涵云攝）
▲妮妮現場大秀廚藝手作軟餅乾。（圖／記者蕭涵云攝）
▲妮妮現場大秀廚藝手作軟餅乾。（圖／記者蕭涵云攝）
成為愛情長跑知名代表的她認為，愛情長跑不怕感情變淡，「就算感情淡一點，也是長期的幸福」，不管在一起一個月或是十年二十年，「最重要的還是有真心」，「聆聽和互補也很重要。」平常在家也會自己做餅乾的她，透露最受歡迎的口味是巧克力和葡萄乾，但開玩笑都會被朋友小孩建議，「很好吃，可是阿姨可以再漂亮一點嗎？」笑翻眾人。陳庭妮被問到婚禮進度，坦言「去年其實0進度，今年真的有動起來」，但在挑喜餅前還有千千萬萬的事情，目前還沒思考到這部分。

她現場也換上圍裙大秀廚藝親自手作軟餅乾，認為烤餅乾真的很考驗功力，雖然深知在進烤箱前要揉得圓圓的，但苦惱「到底它會融化到哪樣的程度」。只好自嘲，身為「實力派吃貨」的女星和演員，「對我來說，好吃最重要」。她也透露自己最愛的餅乾是巧克力、芝麻。

來自東京的手工餅乾名店「Aunt Stella 詩特莉」，見證無數新人幸福，同時也是藝人夏如芝、張捷今年2月夢幻森林系婚禮指定婚約喜餅，在台灣各大百貨擁有20間門市。其實詩特莉真有其人，是來自美國的創辦人，將身為幼稚園老師的詩特莉嬸嬸為形象，透嬸嬸非常喜歡親手烹飪與烘焙和親朋好友分享，因此想將詩特莉奶奶的熱情和友好傳遞出去。

成立40週年，喜迎品牌全面翻新，盛大開設「Aunt Stella 詩特莉形象店 Cookie Concierge」，創辦人暱稱為「餅乾的貴賓招待所」，首間街邊店座落於台北東區仁愛圓環週邊，主打現烤軟餅乾，提供全新經典系列禮盒，搭配美式「精品級婚約諮詢服務」，更由知名設計公司「II Design硬是設計」打造絕美店面。

Aunt Stella詩特莉首間形象店Cookie Concierge 資訊
地址：台北市大安區安和路一段61號（近捷運忠孝敦化站3號出口）
電話：02-2703-2999
時間：週一至週日 11:00-20:00

▲陳庭妮現場分享愛情長跑的情侶相處之道。（圖／記者蕭涵云攝）
▲陳庭妮現場分享愛情長跑的情侶相處之道。（圖／記者蕭涵云攝）
▲甘願讓廚藝堅強的老公胡宇威當大廚，陳庭妮得意自己洗碗的功力很不錯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲甘願讓廚藝堅強的老公胡宇威當大廚，陳庭妮得意自己洗碗的功力很不錯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Aunt Stella 詩特莉創辦人，暱稱形象店 Cookie Concierge為「餅乾的貴賓招待所」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Aunt Stella 詩特莉創辦人，暱稱形象店 Cookie Concierge為「餅乾的貴賓招待所」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲詩特莉形象店將主打現烤軟餅乾，每半小時出爐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲詩特莉形象店將主打現烤軟餅乾，每半小時出爐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Aunt Stella 詩特莉形象店 Cookie Concierge」將有完整喜餅、彌月、伴手禮等禮盒選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Aunt Stella 詩特莉形象店 Cookie Concierge」將有喜餅、彌月、伴手禮等完整禮盒選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Aunt Stella 詩特莉形象店 Cookie Concierge」，引進和煦陽光充滿溫馨感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Aunt Stella 詩特莉形象店 Cookie Concierge」，引進和煦陽光充滿溫馨感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Aunt Stella 詩特莉形象店 Cookie Concierge」座落台北東區，位於仁愛路、安和路交叉口，鄰近仁愛圓環。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Aunt Stella 詩特莉形象店 Cookie Concierge」座落台北東區，位於仁愛路、安和路交叉口，鄰近仁愛圓環。（圖／記者蕭涵云攝）

蔡依林曬1.5億珠寶辣秀腹肌「洗眼睛」　8字認新專輯難產

情人節LINE免費貼圖18組！熊大兔兔甜蜜放閃：他喊歸剛欸

爛桃花是你？抽塔羅測「戀愛魅力」　再享手搖飲免費加料

麥當勞「雞塊買10送10」　OREO冰炫風、香鷄翅也買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀