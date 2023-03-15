陳庭妮辣穿圍裙挑喜餅！現身東區詩特莉形象店洩婚禮進度

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陳庭妮坦言，「其實一起下廚是非常幸福的時間，從想菜單、買東西備料，準備完餐點後也可以小酌聊天」，都是很棒很浪漫的事。透露胡宇威最近親自煮了龍蝦湯，直言「情侶在一起就是要互相找到適合你們的狀態」，她甘心讓老公當主廚，「煮飯的時候旁邊有人協助你是很重要的事」。大方稱讚胡宇威煮飯涉獵非常廣泛，連印度、地中海料理都會做，家中還常出現沒看過的香料。甚至妮妮有次想吃咖哩，還被老公反問「是想吃日式咖哩、還是印度咖哩」，讓她直呼是很專業的生活情趣。
成為愛情長跑知名代表的她認為，愛情長跑不怕感情變淡，「就算感情淡一點，也是長期的幸福」，不管在一起一個月或是十年二十年，「最重要的還是有真心」，「聆聽和互補也很重要。」平常在家也會自己做餅乾的她，透露最受歡迎的口味是巧克力和葡萄乾，但開玩笑都會被朋友小孩建議，「很好吃，可是阿姨可以再漂亮一點嗎？」笑翻眾人。陳庭妮被問到婚禮進度，坦言「去年其實0進度，今年真的有動起來」，但在挑喜餅前還有千千萬萬的事情，目前還沒思考到這部分。
她現場也換上圍裙大秀廚藝親自手作軟餅乾，認為烤餅乾真的很考驗功力，雖然深知在進烤箱前要揉得圓圓的，但苦惱「到底它會融化到哪樣的程度」。只好自嘲，身為「實力派吃貨」的女星和演員，「對我來說，好吃最重要」。她也透露自己最愛的餅乾是巧克力、芝麻。
來自東京的手工餅乾名店「Aunt Stella 詩特莉」，見證無數新人幸福，同時也是藝人夏如芝、張捷今年2月夢幻森林系婚禮指定婚約喜餅，在台灣各大百貨擁有20間門市。其實詩特莉真有其人，是來自美國的創辦人，將身為幼稚園老師的詩特莉嬸嬸為形象，透嬸嬸非常喜歡親手烹飪與烘焙和親朋好友分享，因此想將詩特莉奶奶的熱情和友好傳遞出去。
成立40週年，喜迎品牌全面翻新，盛大開設「Aunt Stella 詩特莉形象店 Cookie Concierge」，創辦人暱稱為「餅乾的貴賓招待所」，首間街邊店座落於台北東區仁愛圓環週邊，主打現烤軟餅乾，提供全新經典系列禮盒，搭配美式「精品級婚約諮詢服務」，更由知名設計公司「II Design硬是設計」打造絕美店面。
Aunt Stella詩特莉首間形象店Cookie Concierge 資訊
地址：台北市大安區安和路一段61號（近捷運忠孝敦化站3號出口）
電話：02-2703-2999
時間：週一至週日 11:00-20:00