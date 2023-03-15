王品就饗鐵板燒開幕「免費吃雞蛋」 對中身分證套餐79折
王品集團全新平價鐵板燒品牌「就饗鐵板燒」今（15）日插旗台北市東區商圈，開幕即日起至3月底前，不用怕買不到雞蛋、蛋黃酥漲價，王品雞蛋富翁，無懼缺蛋危機霸氣寵粉，只要內用填寫消費體驗調查表，每人都能「免費吃雞蛋」！而且出示身分證對中1碼「9」，就能享有單客套餐79折！
記者蕭涵云/台北報導
王品集團2023新開「就饗鐵板燒」拓展平價美食版圖，主打牛排加海鮮的豪華雙主餐，搭配創新青花椒、蔥鹽、金沙等超過10種特色風味，為大家提供自由選配的海陸大餐。其中，雙人海陸套餐吃得到原塊牛排、香酥雞腿排、澎湃海鮮盤，均附上季節時蔬、蒜香豆芽，特色甜點及「就饗自助吧」無限享用，卻只要798元，換算下來平均一人400元有找，而且竟然不收服務費，實在有夠佛心。
除了超值的雙人海陸套餐，也提供獨饗海陸套餐、有6款肉類主餐可搭配季節鮮魚或金沙雙魷再加上香煎白蝦2款海鮮；還有8款個人經典套餐可選擇。針對肉類主餐，除了常見的香煎烹調方式，還設計了豐富口味做變化，牛肉可任選辣味青花椒或蔥鹽，豬肉另有鳳梨調味，雞肉則有蜜汁口味；並有塔香淡菜、蔥鹽太刀魚捲、海菜吻仔魚蛋、牽絲起司蛋捲等特色單點可嚐鮮。
「就饗鐵板燒」首家門店就開在台北遠東SOGO百貨旁，插旗台北市東區商圈，相中商務及家庭需求，為上班族、小資男女、家庭聚餐帶來「日常中的小享受」。即日起至3/19開幕慶，凡身分證對中1碼「9」，出示證件即享單客套餐79折。3月底前不用怕買不到雞蛋、蛋黃酥漲價，王品雞蛋富翁還霸氣寵粉，只要內用填寫消費體驗調查表，每人免費加蛋1顆！
「就饗鐵板燒」資訊
地址：台北市忠孝東路四段49巷4弄10號（近忠孝SOGO百貨）
電話：02-2272-2016
時間：週一至週日11:00-22:00