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投入綠總統初選！賴清德露微笑　盼帶台灣成民主世界MVP

▲賴清德赴民進黨中央黨部登記參與總統初選，面露自信微笑。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）
▲賴清德赴民進黨中央黨部登記參與總統初選，面露自信微笑。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨內總統初選本周登記，副總統、民進黨主席賴清德在13日上午9時許派人領表後，於今（15）日在前屏東縣長潘孟安等人的陪同下，親自前往黨中央登記，並在完成手續後發表談話。賴清德表示，自己帶著無比堅定的心，參與民進黨內總統初選，希望爭取台灣人民的支持，讓他站在第一線，率領團隊建設國家、升級經濟、造福人民；他說，面對中國大玩和戰兩手策略，此時此刻大家都是台灣隊，「請給我機會帶領國家，讓台灣成為民主世界的MVP」。

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▲賴清德赴民進黨中央黨部登記參與總統初選，並在完成手續後發表談話。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）
▲賴清德赴民進黨中央黨部登記參與總統初選，並在完成手續後發表談話。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）
繼4年後投入黨內總統初選敗北後，賴清德近4年來擔任副總統，協助總統蔡英文處理政務，也走訪台灣各地傾聽民意，早被視為代表民進黨投入2024總統大選的有力人選。今日上午9時30分，賴清德在潘孟安等人的陪同下，身穿深色西裝、打著紫色領帶前往中央黨部登記。

登記過程中，賴清德表情顯得相當輕鬆，露出自信微笑，並不時與潘孟安交頭接耳。完成登記手續後，賴清德發表談話指出，剛剛已經完成民進黨總統初選登記，今年1月18日，他懷著戒慎恐懼的心情接任民進黨主席，希望團結黨內，擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，重新贏得人民信任與支持。

賴清德感謝中執會支持推動黨務革新，積極回應社會期待，也感謝南投父老鄉親大力支持，在3月4日給予蔡培慧「為南投爭一口氣」的機會，也給予民進黨重新擔起使命的力量。

「今天我以無比堅定的心，參與民進黨總統初選」，賴清德希望爭取黨內同志以及台灣人民的支持，讓他站在第一線，率領團隊建設國家、升級經濟、造福人民，並且打擊黑金、槍、毒，建立一個和諧、安定公義的社會，讓年輕人看見希望、中年人實現夢想、老年人得到幸福、弱勢者也得到照顧。

賴清德說，更要透過妥善因應淨零轉型、疫後經濟復甦，以及俄烏戰爭所帶來的地緣政治變化、產業鏈重組的種種挑戰，讓未來台灣能夠更加智慧、永續，更具有韌性。

特別的是，台灣位處印太第一島鏈的關鍵位置，直接面對來自中國的文攻武嚇、不擇手段的外交打壓，並且大玩和戰兩手策略的種種威脅，更必須要團結一致，持續壯大台灣、堅守民主陣容、確保台灣安全。

賴清德表示，「請給我機會帶領國家、團結國人，一起拚經濟、護民主、強國防、保和平」，共同完成守護台灣、促進民主和平繁榮的新時代使命。 

他說，「各位國人同胞，此時此刻我們都是台灣隊，Team TAIWAN，挺台灣，讓我們一起加油，讓台灣成為民主世界的MVP」。

▲賴清德赴民進黨中央黨部登記參與總統初選，並在完成手續後發表談話。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）
▲賴清德赴民進黨中央黨部登記參與總統初選，並在完成手續後發表談話。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）
▲賴清德赴民進黨中央黨部登記參與總統初選，潘孟安陪同現身。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）
▲賴清德赴民進黨中央黨部登記參與總統初選，潘孟安陪同現身。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）

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