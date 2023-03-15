投入綠總統初選！賴清德露微笑　盼帶台灣成民主世界MVP

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登記過程中，賴清德表情顯得相當輕鬆，露出自信微笑，並不時與潘孟安交頭接耳。完成登記手續後，賴清德發表談話指出，剛剛已經完成民進黨總統初選登記，今年1月18日，他懷著戒慎恐懼的心情接任民進黨主席，希望團結黨內，擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，重新贏得人民信任與支持。
賴清德感謝中執會支持推動黨務革新，積極回應社會期待，也感謝南投父老鄉親大力支持，在3月4日給予蔡培慧「為南投爭一口氣」的機會，也給予民進黨重新擔起使命的力量。
「今天我以無比堅定的心，參與民進黨總統初選」，賴清德希望爭取黨內同志以及台灣人民的支持，讓他站在第一線，率領團隊建設國家、升級經濟、造福人民，並且打擊黑金、槍、毒，建立一個和諧、安定公義的社會，讓年輕人看見希望、中年人實現夢想、老年人得到幸福、弱勢者也得到照顧。
賴清德說，更要透過妥善因應淨零轉型、疫後經濟復甦，以及俄烏戰爭所帶來的地緣政治變化、產業鏈重組的種種挑戰，讓未來台灣能夠更加智慧、永續，更具有韌性。
特別的是，台灣位處印太第一島鏈的關鍵位置，直接面對來自中國的文攻武嚇、不擇手段的外交打壓，並且大玩和戰兩手策略的種種威脅，更必須要團結一致，持續壯大台灣、堅守民主陣容、確保台灣安全。
賴清德表示，「請給我機會帶領國家、團結國人，一起拚經濟、護民主、強國防、保和平」，共同完成守護台灣、促進民主和平繁榮的新時代使命。
他說，「各位國人同胞，此時此刻我們都是台灣隊，Team TAIWAN，挺台灣，讓我們一起加油，讓台灣成為民主世界的MVP」。