詐團烏龍車禍　雄警調查後破獲詐欺車手集團案

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經專案小組深入追查，發現撞擊民宅之租賃車上的3人係詐騙集團成員，張姓少年車手剛從不知情之70歲被害人拿取以假投資名義被騙之新臺幣100萬元，惟其上手(車手頭)同時指揮2組互不認識之收水手至案發地附近等待車手(賓士車準備收水、租賃車準備載運該車手至雲林）。
惟張姓少年車手取款後不察即進入白色租賃車，導致賓士車黃嫌等人誤認張姓少年要「黑吃黑」而敲打其車窗，使租賃車顏姓駕駛受到驚嚇急忙駛離，進而導致後續兩車追逐衝撞民宅事件。
該案經專案小組擴大調閱監視器，於13日10時許至宜蘭縣羅東鎮順利查獲30歲黃嫌、21歲李嫌及陳、謝2名少年到案，並查扣白色賓士車1輛、手機11枝、假工作證（投資公司）1張、贓款新臺幣4萬7,100元等證物。
全案於警詢後將黃嫌等4名及張姓少年等3名，共7人依刑法詐欺、公共危險(肇逃)、傷害、毀損等罪嫌分別移請高雄地檢署、高雄少年及家事法院偵辦、審理，黃、李二嫌經今(15)日凌晨各5萬元交，。專案小組將持續向上溯源。
前鎮警分局呼籲，假投資真詐騙為近期詐騙集團慣用伎倆，任何保證帶單、高獲利者均為詐騙行為，切勿輕信。警方也將持續貫徹「打詐國家隊」的「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，守護民眾財產安全。