經典賽／這是我們的世代！鄭宗哲：謝謝全台灣的吶喊

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這個中華隊是最棒的團隊，非常感謝所有進場以及電視機前的觀眾，國際賽往往不只是球隊的比賽，而是全台灣人民的比賽，謝謝全台灣的吶喊
我們沒有最豪華的陣容，但我們有最熱血的團隊合作，所有精英聚在一起打棒球，真的是很美好的一件事
這是我們的世代！
讓我說點故事….
昨天在賽後的時候，領隊跟我說宗哲辛苦了，你已經做的很棒了，我突然連一句謝謝都講不出來，我只能擦乾眼淚，因為只有身在其中才能知道每個人付出了多少，謝謝防護團隊總是最早到球場幫助大家，也是最晚下班就為了讓選手們有更好的身體。
謝謝整個聯盟的努力，處理飲食的部分，處理衣物的服務，總是幫我們托運行李，也常常做卡片給我們，讓我們享有最高等級的待遇，總總努力就是為了一件事，贏球！
從斗六集訓第一天，好像還有點陌生在這個團隊裡，從踢足球我們可以越踢越多下，從開始會噴垃圾話，從我們會坐下來好好談心，我們這個團隊一直在進步，也謝謝所有學長們的特別照顧，總是讓我感受到我的未來很有希望，總是叫我要好好的爬上去，真的很感謝大家。
最後真的很謝謝全台灣人的努力，聯盟、教練團以及球員們！
謝謝所有人的吶喊，所有人的關注，我從沒想過我會在台灣有人喊著我的應援，我也好久沒有體會到真正被關注的感覺，就像育成說的，回去沒有人會站在我們這邊，這應該是所有旅外球員的心聲，但是即便如此，我們會越挫越勇！
TEAM TAIWAN
鄭宗哲在這屆賽會出賽4場，15打數5安打，打擊率高達3成33，還有3打點，上壘率高達4成12，攻擊指數為.878。
提到鄭宗哲，不少球迷可能會想到他過去在U18為中華隊奪冠的成績，但中信兄弟林威助總教練認為，從之前剛旅美到現在，他進步很多，尤其在力量跟速度方面下了很多功夫，是很自律的球員，相當不容易。
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