金門上兵失聯案　邱國正：不指望大家寬待國軍

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邱國正指出，社會環境是多元的，要發表什麼言論他擋不了，但聽了之後到此為止，軍中該做會做，但要軍方立刻給答案，他不能給，也沒辦法給，因為給了後會造成另一個爭議。
邱國正說，大家都很清楚，多元社會下很多不管什麼人員，有時候會當雞毛當令箭叫，真的拿令箭的，「我們胸有成竹」，大家都很關切是否動搖軍心等，他身為國軍家長，當然有這個責任，而且跟各位保證，雖然軍紀案件發生，但他不推托，確實有要強化之處，目前不至於會影響整體國軍心理，「這一方面我絕對有信心」。
邱國正強調，軍紀沒有最好，只有要求更好，就像治安一樣，會要求幹部營務營規做好，他不指望大家寬待國軍，各位有指教他都接受，但不要無的放矢，把一件事情搞得沸沸揚揚，不光對國軍，對社會沒好處。
媒體追問，部隊是否需要因此換防。邱國正表示，大家都知道二膽島沒多大的地方，哨所在什麼位置，每次主官交接都會做調整，島的面積才0.28平方公里，再怎麼調整，對單兵來說就是發揚火力，怎麼發揚、發揚哪種火力，都可以是選項及調整，沒有要講要把部隊換掉，那個年代已經過去了。
至於是否將對陳姓上兵發布通緝令，邱國正回應，通緝令的發布仍要透過檢方，軍方也沒有這個權力。