金門二膽島上兵失聯「跑到中國」！邱國正：將發布通緝令

金門上兵失聯案　邱國正：不指望大家寬待國軍

▲金門上兵失聯，國防部長邱國正表示，不至於會影響整體國軍心理。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.15）
▲金門上兵失聯，國防部長邱國正表示，不至於會影響整體國軍心理。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.15）

記者呂炯昌／台北報導

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊9日早點名時，發現陳姓上兵未到失聯，陸委會證實，金門失蹤陳姓士兵人目前在廈門。國防部長邱國正今（15）日表示，不指望大家寬待國軍，但不要無的放矢，也認為此案不至於影響整體國軍心理且二膽島守軍也沒有換防的需要。

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立院外交及國防委員會明今日邀請國防部、陸委會、國安局、海巡署等單位就「陸軍金門防衛揮部上等兵失聯事件」做專案報告，邱國正在會前受訪表示，陳姓上兵人在大陸，至於陳姓上兵講了內容他沒有做深入了解，就算人家帶話給他也不會轉達，因為這是軍方發生的問題，他一開口後就定論了，他到現在還沒定論，各位所聽到的疑問，國軍也在一一找答案，哪怕綜整成答案也不會宣布，因為他們要確認。

邱國正指出，社會環境是多元的，要發表什麼言論他擋不了，但聽了之後到此為止，軍中該做會做，但要軍方立刻給答案，他不能給，也沒辦法給，因為給了後會造成另一個爭議。

邱國正說，大家都很清楚，多元社會下很多不管什麼人員，有時候會當雞毛當令箭叫，真的拿令箭的，「我們胸有成竹」，大家都很關切是否動搖軍心等，他身為國軍家長，當然有這個責任，而且跟各位保證，雖然軍紀案件發生，但他不推托，確實有要強化之處，目前不至於會影響整體國軍心理，「這一方面我絕對有信心」。

邱國正強調，軍紀沒有最好，只有要求更好，就像治安一樣，會要求幹部營務營規做好，他不指望大家寬待國軍，各位有指教他都接受，但不要無的放矢，把一件事情搞得沸沸揚揚，不光對國軍，對社會沒好處。

媒體追問，部隊是否需要因此換防。邱國正表示，大家都知道二膽島沒多大的地方，哨所在什麼位置，每次主官交接都會做調整，島的面積才0.28平方公里，再怎麼調整，對單兵來說就是發揚火力，怎麼發揚、發揚哪種火力，都可以是選項及調整，沒有要講要把部隊換掉，那個年代已經過去了。

至於是否將對陳姓上兵發布通緝令，邱國正回應，通緝令的發布仍要透過檢方，軍方也沒有這個權力。


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