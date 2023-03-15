最強AI來了！「GPT-4」能看圖說故事、參加人類各大考試
目前最火紅的AI聊天機器人ChatGPT可以寫程式、小說讓人驚呆，而就在大家下巴還沒合攏前，OpenAI在台灣時間今（15日）凌晨3時許，線上直播發表並演示最強GPT-4，輸入規模提升到3萬2768個，相當50頁文字，新增支援圖像輸入。更特別的是，OpenAI也公布GPT-4參加人類各大考試的成績，在全美統一律師資格考檢定上，GPT-4拿到前10%的高分，SAT入學考則拿下1300分（滿分1600）。
記者徐銘穗/綜合報導
OpenAI共同創辦人Greg Brockman今天凌晨透過直播展示GPT-4最新特色，不僅可以將海量文字訊息，要求GPT-4進行一句摘要，還指定只能用Q開頭的單字，而在支援圖像部分，Brockman則是先上傳GPT-4介紹網頁截圖，並要求GPT-4進行說明。Brockman說，GPT-4可透過一張一張簡單網站的手繪模型照片，並以此為基礎創建真正的網站。根據實際演示，GPT-4 還能計算稅收。不過，GPT-4的圖像輸入功能目前則只開放給特定合作夥伴。
為了展示GPT-4的能耐，OpenAI讓GPT-4參加了人類各項模擬考試，如全美律師資格考試（Uniform Bar Examination, UBE）、美國大學入學測驗SAT、美國法學院入學考試LSAT等，當中在UBE擊敗了90％的考生，在高中的大學先修課程測驗中，不論是生物、微積分、總體經濟學、心理學、統計學和歷史都拿到5分的滿級分。
在收費的部分，GPT-4針對美 1000個關於要求的Token收費0.03美元（約新台幣1元），而 GPT-4所產生的回答則是每 1000個 Token收費0.06美元（約新台幣1.8元），等於是問問題跟回答問題都會計算費用。此外，也會限制每分鐘4萬個字的請求或是每分鐘 200個問題的提問限制。