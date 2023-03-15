矽谷銀行倒閉風暴蔓延　全球金融股市值蒸發14兆

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank；SVB）於3月10日倒閉，風暴持續蔓延，投資人恐慌性拋售，導致全球金融股慘跌，短短兩個交易日市值蒸發4650億美元（約14兆台幣）；不過在美國總統拜登下令銀彈救援、祭出救市措施後，目前美國金融股已回升反彈。
國際中心楊雅婷／綜合報導
週二MSCI亞太金融股指數一度重挫2.7，創2022年11月底以來最低點。其中，日本三菱日聯金融集團跌幅達8.6％，三井住友金融集團重挫7.6％，連帶使得日經指數收盤大跌2.3％；韓國綜合指數重挫2.6％；香港恒生指數下跌2.3％。美國區域銀行也難以倖免，KBW區域銀行指數重挫7.7％，是近三年來跌幅最深的一次。
市場普遍擔心，矽谷銀行倒閉可能引發骨牌效應，導致金融股及其他衍生商品遭到衝擊，甚至成為「雷曼兄弟2.0」。瑞士信貸亞太投資長伍茲（John Woods）受訪時指出，「金融市場目前相當謹慎，我們要了解這起事件可能對市場造成的影響，聯準會可能考量流動性風險而暫停升息。」
此外，美國矽谷銀行、加密貨幣銀行Signature Bank在數日內接連倒閉，造成不少民眾對於存在區域銀行的存款的安全存有疑慮，這些存款正湧向大型銀行以及貨幣市場基金。外媒報導指出，大批存戶在大型金融機構等待開戶，包括摩根大通、花旗集團和美國銀行正在加班趕工，希望加快處理註冊、轉入存款等流程。