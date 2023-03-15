大學志願怎麼填？專家曝進軍熱門產業5大策略

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魏佳卉進一步說明，台灣中階技術型人才，主要來自於高職、五專，一路銜接到科技大學的技職體系；國發會報告指出，2030年國內產業6大人力需求，為資料科學家、資訊安全分析、AI工程師、機器人工程師以及醫療照護等領域，其中人才需求最大的是具備實作和實務的中階技術人才，長期以來這些職缺多半瞄準科大畢業生。
魏佳卉提出進軍2030熱門產業的5大策略，「從四技申請銜接科技大廠儲備人才」，國內智慧製造、資通訊、半導體等相關產業，不斷擴充產能，需要大量人才投入，因此企業提早與大學產學合作，包括提供高額獎學金及實習津貼，如DRAM大廠南亞科與龍華科大、亞東科大、台北城市科大合作，提供實習薪資、全額學雜費補助獎學金、留任獎學金。
日月光半導體與明新科大、健行科大、中國科大合作，提供參與相關實習計畫的學生，除了學雜費補助和實習薪資還有未來就業的留任獎金；台達電則與北科大、台科大、勤益科大、萬能科大及南台科大有各種人才合作培育實習及留任計畫，實習月薪35,000元起，建議高中生可以透過學測的「四技申請」管道，進入科技大學，提早進入企業銜接職場。
112四技申請入學總共有64校、587系組提供7,960名名額，多半為2030年的熱門產業人才科系，主要對應的學群為工程、資訊、醫藥、管理等學群熱門科系。魏佳卉建議，鎖定進入未來熱門產業，除了考慮普通大學相關科系，也可以在四技申請管道多選6個科大志願，多給自己一個選擇機會；過去10年，技職體系主要對接科技產業中階技術人才的統測群類包括電機與電子群、化工群、機械群、動力機械群等報考人數大幅減少，但是產業需求人才又持續增加，到2030年為止，每人可以對應3至5個就業機會。
醫療和照護人才是國發會預估2030年人力增加需求最多的領域，將有88.57萬工作職缺釋出，除了國考包括護理、放射、檢驗等相關科系，增加最多的就是照護人才了。魏佳卉說，學生們可以關注醫藥衛生學群的健康照護學類，由於老齡化長照需求，包括長照管理中心、樂齡中心、社區職場等健康照護中心的管理人員都有很大的需求，薪資條件平均可達50K以上，目前普通大學包括金門、長榮等共有9個相關系所；科大則有元培、明新、中台等20個相關系所。
另外，科技產業是台灣外銷經濟命脈，隨著產業訂單需求增加，技術人才需求水漲船高外，面對國際客戶的外貿語文溝通人才不可少；台灣5大進出口市場，包括中國大陸、東協、歐洲、美國及日本，因此除了英文之外，歐語系及東南亞語系人才更是不可或缺。
魏佳卉指出，德文、西班牙文對高中生而言，比韓文陌生，但從就業角度來看，需要掌握第二外語，歐語系人才需求甚高；國內德文科系僅有東吳德文、淡江德文、輔大德文及科大文藻德文4所，去年招生狀況不甚理想，可說是選填志願的遺珠，尤其德國是歐盟最重要的國家，歐洲與台灣經貿往來前2名分別為荷蘭、德國，德文是主要溝通語言之一。
魏佳卉說，跨領域商管人才也很重要，據國發會報告，2030年商業和行政、法律、社會文化等領域人才需求也是增加的，無論是國際商貿拓展或者跨領域溝通，科技產業所需人才是全面性的，科技始終來自於人性，尤其AI來了，不會被取代的人才需求，就是擅長人與人互動的管理人才。