侯友宜等4人不起訴！恩恩爸聲請再議 痛批市府態度消極
新北市中和區2歲男童（恩恩），去年4/14在家中因確診昏迷，家屬打電話求救等了81分鐘救護車才到，最終恩恩與病魔抵抗6天後，仍不幸離世，事後新北市政府侯友宜等4官員被控涉犯過失致死、瀆職等罪嫌，但檢方於2月24日偵結皆不起訴，至於自首洩密的張姓消防員則獲緩起訴，對此，恩恩爸今（15）日表示，為查明真相，決定委請律師聲請再議。
記者陳苾暐／綜合報導
恩恩爸的委任律師王妙華指出，檢方在偵查程序中，均以「證人」身分傳喚恩恩爸。然而，依據刑事訴訟法規定，證人無權委請律師陪同出庭，只能在面對檢方訊問時，被動回答檢方之提問，導致恩恩爸因此毫無機會委請律師向檢方完整陳述其法律上主張。
律師王妙華強調，雖然恩恩爸並非本案的初始告訴人，但是在檢方於2月10日當庭將恩恩爸列為告訴人後，恩恩爸依法即有權委任律師作為告訴代理人。然而，檢方在將恩恩爸列為告訴人後便逕自結案，並未給予恩恩爸委任代理人的機會，違法剝奪恩恩爸的訴訟程序利益。因此，恩恩爸迫於刑事程序之規定，必須聲請再議，否則便無機會在刑事程序上提出主張。
恩恩爸則表示，不起訴處分書以分層負責為由，認定本案被告均非第一線執勤人員，使新北市府相關局處首長皆得予以卸責，他對此感到十分失望。
恩恩爸說明，監察院先前公布的調查報告，已經明確認定新北市府具有重大疏失，然而新北市府至今卻從未承認錯誤，消極態度令人心寒，所以決定聲請刑事再議，希望透過刑事偵查程序，與正在進行中的國賠訴訟併進，將恩恩案背影藏的真相公諸於世；文末也再次呼籲新北市府別再閃躲卸責，承擔應負的責任。