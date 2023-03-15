若中國對台發動入侵 前白宮國安顧問：美國先摧毀台積電
有台灣「護國神山」之稱的台積電，近年來因半導體成為戰略物資，成為各國極力拉攏的目標，其重要性有多高？據川普政府任內最後一任白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）透露，如果中國真的對台灣發動入侵，美國寧願先摧毀台積電，避免落入中國手中。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據美國知名財經科技新聞網站《商業內幕》（Business Insider）報導，歐布萊恩這個月13日在杜拜主辦的安全論壇上表示，如果中國對台發動入侵並且控制台積電，未來對於世界的控制力更勝石油輸出國家組織（OPEC），將會成為「半導體的OPEC國家」。他䧖調，中國如果控制台積電等同於掌控全球經濟命脈，「美方和盟國烈可能讓半導體大廠落入中國手中。」
歐布萊恩過去曾在公開場合提出類似論點，2022年11月他出席由尼克森基金會舉辦的「大戰略峰會」時，就提到如果中國對台灣發動入侵，美國首要任務就是摧毀台灣的晶圓廠。歐布萊恩並非唯一主張此論點的人，2021年美國陸軍戰爭學院就有學者在論文中建議，必須在台積電落入中國控制，先行將其摧毀。台積電是目前全世界最先進、最大規模的半導體製造廠，掌控全球先進晶片生產占比約90％，戰略地位不言可喻。